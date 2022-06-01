Вовсе не газ: что на самом деле приносит России больше прибыли

Россия больше зарабатывает на нефти, чем на других ресурсах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Экспорт нефти и нефтепродуктов является для России большим источником дохода, чем поставки газа за границу. Именно поэтому газ для страны-агрессорки скорее оружие, чем деньги.

Об этом, а также о конкретных цифрах по доходам, рассказали журналисты Сергей Головнев и Юрий Винничук в телеграмм-канале "Монополист".

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Сколько РФ получает от нефтегазовой отрасли

Эксперты объясняют, что нефтегазовые доходы федерального бюджета Российской Федерации формируют налог на добычу полезных ископаемых и экспортную пошлину.

В целом в 2021 году из-за того, что цены на газ и нефть выросли, увеличились и поступления в бюджет. Собственно они превысили плановые показатели на год более чем наполовину, а именно на 51,3%, и достигли 9 трлн рублей. И именно нефть принесла больше денег.

"В том числе от добычи и продажи нефти и нефтепродуктов было получено 7,6 трлн рублей налогов ($107 млрд)", – говорится в сообщении.

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К примеру, в 2020 году нефтегазовые доходы составляли 5,2 трлн рублей, а в 2019 – 7,9 трлн.

В целом нефтегазовые доходы в РФ занимают 36% от всех поступлений в бюджет. В итоге в сообщении говорится, что именно нефть для России является деньгами, а газ агрессор использует скорее как оружие.

Евросоюз частично запретил российскую нефть

Ранее "Сегодня" писали, что 31 мая лидеры Европейского Союза согласовали шестой пакет санкций, в котором помимо финансовых ограничений есть и ресурсные.

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В частности, санкции запрещают покупать сырую нефть и нефтепродукты из России, доставляемые в страны ЕС по морю. Но пока ограничений не будет на закупку трубопроводной нефти.

В издании Bloomberg подсчитали, что поставки морским транспортом составляют около двух третей российского импорта нефти, и когда эта мера будет введена в действие, то это будет стоить Путину до 10 миллиардов долларов в год.

В то же время "Газпром" продолжает перекрывать поставки газа разным странам за то, что они не оплачивают поставки в рублях. На этот раз без голубого топлива оставили датскую компанию Orsted Salg & Service и германскую Shell Energy Europe Limited.

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