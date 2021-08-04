В "Укрзалізниці" рентабельні вантажні перевезення, але гроші просто розкрадаються, – експерт

У 2019 році прибуток УЗ від вантажних перевезень склав 19 мільярдів гривень, у 2020 через коронакризу трохи менше, але теж понад 10 мільярдів гривень, заявив Володимир Гусак

Мільярди прибутків "Укрзалізниці" від вантажних перевезень не спрямовуються на розвиток компанії, а витрачаються на утримання непрофільних активів та розкрадаються. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, повідомляє "Главком".

"В "Укрзалізниці" дуже рентабельні вантажні перевезення. У 2019 році прибуток від вантажних перевезень склав 19 мільярдів гривень або приголомшуючі 27% рентабельності. У 2020-му через коронакризу було трошки менше, але теж понад 10 мільярдів гривень. І замість того, щоб використовувати ці гроші для покращення інфраструктури, для здійснення врешті інвестиційної програми та хоч якогось ремонту колії, в "Укрзалізниці" ці гроші марнуються, розкрадаються та витрачаються на непрофільні активи", – сказав Гусак в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, в УЗ надзвичайно багато непрофільних активів (спортивні споруди, кар’єри, свердловини питної води), на утримання яких витрачаються фінансові та кадрові ресурси, і які приносять компанії лише збитки. На думку експерта, компанія має їх позбутися.

"Якщо позбутися непрофільних активів, то "Укрзалізниця" може отримати додаткових коштів та заощадити витрат на суму від 8 та 12 мільярдів гривень. За оцінками попереднього міністра інфраструктури України Криклія", – розповів Гусак.

Він наголосив: "Укрзалізниця" має зосередитися на своїй профільній діяльності. Це – організація перевезень пасажирів, людей та вантажів. Тобто, це інфраструктура, вагони, локомотиви – все, що пов’язано з управлінням та організацією перевезень.

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"Головне завдання – це покращення якості сервісу, зменшення витрат безпосередньо на перевезення та за рахунок цього збільшення кількості та обсягу вантажів, які перевозить "Укрзалізниця", та покращення якості перевезення людей", – сказав Гусак.

На його думку, влада має завершити реформу УЗ та розділити компанію на окремі сегменти за видами діяльності: інфраструктура, вантажні перевезення, пасажирські перевезення та непрофільні активи.

Як відомо, Мінінфраструктури виступило з ініціативою підвищити тариф на залізничні вантажні перевезення, які в результаті двох етапів підвищення стануть більшими на 30%. Натомість металурги заявили, що таке підвищення є категорично неприйнятним, адже промисловість України досі оговтується від наслідків спалаху коронавірусу у 2020 році. До того ж, цифри свідчать, що зростання тарифів відразу призводить до зниження об’ємів перевезень "Укрзалізницею", а отже, від цього рішення не виграє ні бізнес, ні УЗ.

У свою чергу в Українському національному Комітеті міжнародної торгової палати заявили, що підвищення тарифів є неприйнятне, оскільки наразі цей вид перевезень є для УЗ рентабельним, і не представлено жодного економічного обгрунтування цього підвищення та його впливу на економіку України.