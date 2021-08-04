В "Укрзализныце" рентабельные грузовые перевозки, но деньги просто разворовываются, – эксперт

В 2019 году прибыль УЗ от грузовых перевозок составила 19 млрд гривен, в 2020 из-за коронакризиса поменьше, но тоже более 10 млрд гривен, заявил Владимир Гусак

Миллиарды прибылей "Укрзализныци" от грузовых перевозок не направляются на развитие компании, а тратятся на содержание непрофильных активов и разворовываются. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, сообщает "Главком".

"В "Укрзализныце" очень рентабельные грузовые перевозки. В 2019 году прибыль от грузовых перевозок составила 19 млрд гривен или ошеломляющие 27% рентабельности. В 2020-м из-за коронакризиса было немного меньше, но тоже более 10 млрд гривен. И вместо того, чтобы использовать эти деньги для улучшения инфраструктуры, для осуществления в конце концов инвестиционной программы и хоть какого-то ремонта пути, в "Укрзализныце" эти деньги транжирятся, разворовываются и тратятся на непрофильные активы", – сказал Гусак в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, у УЗ очень много непрофильных активов (спортивные сооружения, карьеры, скважины питьевой воды), на содержание которых тратятся финансовые и кадровые ресурсы, и которые приносят компании только убытки. По мнению эксперта, компания должна от них избавиться.

"Если избавиться от непрофильных активов, то "Укрзализныця" может получить дополнительные средства и сэкономить расходы на сумму от 8 и 12 млрд гривен. По оценкам предыдущего министра инфраструктуры Украины Криклия", – рассказал Гусак.

Он отметил: "Укрзализныця" должна сосредоточиться на своей профильной деятельности. Это – организация перевозок пассажиров, людей и грузов. То есть, это инфраструктура, вагоны, локомотивы – все, что связано с управлением и организацией перевозок.

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"Главная задача – это улучшение качества сервиса, уменьшение затрат непосредственно на перевозку и за счет этого увеличение количества и объема грузов, которые перевозит "Укрзализныця", и улучшения качества перевозки людей", – сказал Гусак.

По его мнению, власть должна завершить реформу УЗ и разделить компанию на отдельные сегменты по видам деятельности: инфраструктура, грузовые перевозки, пассажирские перевозки и непрофильные активы.

Как известно, Мининфраструктуры выступило с инициативой повысить тариф на железнодорожные грузовые перевозки, которые в результате двух этапов повышения вырастут на 30%. В то же время металлурги заявили, что такое повышение неприемлемо, ведь промышленность Украины до сих пор оправляется от последствий вспышки коронавируса в 2020 году. К тому же, цифры свидетельствуют, что рост тарифов сразу приводит к снижению объемов перевозок "Укрзализныцей", а следовательно, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.

В свою очередь в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты заявили, что повышение тарифов неприемлемо, поскольку сейчас этот вид перевозок для УЗ рентабелен и не было представлено ни одного экономического обоснования для такого повышения и его влияния на экономику Украины.