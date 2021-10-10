В "Укрзалізниці" хочуть прокласти залізницю у Буковель – деталі

"Укрзалізниця" може побудувати залізничну дорогу до курорту Буковель / Фото: Колаж: Сьогодні
В "Укрзалізниці" обговорюють можливість будівництва нової залізничної гілки до курорту Буковель в Івано-Франківській області. Проект обійдеться мінімум в 1 мільярд гривень, а будівництво займе не менше року.
Про це Центру транспортних стратегій повідомив директор філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський.
Що кажуть про залізницю
По словам Перцовського, один з варіантів втілення – залізниця до Буковелю від станції Татарів. Рельєф у цій місцевості непростий, дорогу доведеться будувати вздовж річки, будуть необхідні тунелі.
"Поки що це на рівні попереднього технічного обґрунтування", – сказав Перцовський.
В УЗ заявили, що вже знайшли кількох зацікавлених приватних інвесторів.
"Щоб говорити про бюджет, повинні бути проведені геологічні, геодезичні дослідження, з урахуванням всіх природоохоронних норм. Все це може в рази змінити суму", – сказав представник УЗ.
Коли рішення затвердять, на всі роботи потрібно не менше року.
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