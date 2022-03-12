В Україні заборонили експорт добрив — як це вплине на світ

Заборона на експорт добрив має тимчасовий характер / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні запроваджують заборону на експорт добрив. Йдеться про фактичну заборону на вивіз добрив із території нашої держави.

Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко у Facebook.

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За його словами, у зв’язку із запроваженням воєнного стану, для збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив уряд запроваджує нульову квоту для їхнього експорту.

Стосується це:

азотних;

фосфорних;

калійних;

складних добрив.

Заборона експорту має вимушений та тимчасовий характер та застосовується до відновлення рівноваги певних товарів на внутрішньому ринку та забезпечення посівної кампанії, адже важливо не допустити продовольчої кризи в Україні та світі.

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Світ під загрозою дефіциту через війну в Україні

Компанії "Кріоін Інжиніринг" та "Інгаз", які розташовані в Україні, нині не працюють через напад Росії. Вони постачають до 54% світового неону, що потрібен для лазерів із виготовлення чіпів.

Маріупольський "Інгаз" постачав до 20 тисяч кубометрів неону на місяць у Тайвань, Корею, Китай, США та Німеччину. Одеський "Кріоін" – до 15 тисяч кубометрів на місяць.

Західні експерти наголошують, що через російське вторгнення українські компанії не зможуть виконати замовлення. Це загрожує дефіцитом чіпів, на які є особливий попит під час пандемії коронавірусу.

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Від такої ситуації на ринку виграти може лише Китай. Саме там виготовляють неон, крім України. Однак китайські ціни вищі та невпинно ростуть.

Раніше ми писали, що США заборонили постачання доларів до Росії.

Також ми розповідали, як Китай скупить задешево всю Росію і заробить на її безпорадності.