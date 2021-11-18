В Україні знову дорожчає зерно: скільки вже коштує пшениця

Зерно в Україні дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні ціни на основні зернові та олійні культури знову підскочили. 18 листопада ціна пшениці другого класу зросла до 8721 грн за тонну, а пшениці третього класу – до 8680 грн за тонну.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Які культури ще зросли в ціні:

Кукурудза – 7184 грн за тонну;

Ячмінь – 7142 грн за тонну;

Соняшник – 18 691 грн за тонну;

Горох – 8429 грн за тонну.

Водночас соя та горох подешевшали – до 14 492 грн/т та 8429 грн/т відповідно.

В Україні дедалі більше земель відводиться під органічне виробництво

2020 року в Україні було 462 тис. га земель, зайнятих під органічне виробництво, що становить приблизно 1% земель сільськогосподарського призначення країни.

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У середньому країни ЄС сьогодні мають 8,1% органічних земель, з найбільшою часткою в Австрії (26%), Естонії (22%) та Швеції (20%). Серед лідерів за розмірами площі – Іспанія (2,4 млн га), Франція (2,2 млн га), Італія (2 млн га), Німеччина (1,6 млн га).

Нагадаємо, врожайність зернових культур 2021 року зросла на 18% порівняно з минулим. Станом на 19 серпня аграрії зібрали понад 31 мільйон тонн зернових, а це на 11% більше, ніж за весь період попереднього року.