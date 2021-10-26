В Україні знизили тариф на газ, але не для всіх: хто платитиме менше

Хто платитиме менше за газ цієї осені / Фото: Колаж: Сьогодні

Населення, яке так і не обрало постачальників газу, сплачуватиме за блакитне паливо 7,96 грн за кубометр замість 16,56 грн.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів від 25 жовтня.

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Такий тариф діятиме до 30 листопада 2021 року для побутових споживачів, які отримують послуги від постачальника останньої надії (ПОН).

А бюджетні установи, заклади охорони здоров’я державної та комунальної власності купуватимуть газ у ПОН за ціною 16,8 грн за кубометр.

Що таке ПОН?

Постачальником останньої надії в Україні визначено НАК "Нафтогаз" ще у 2015 році.

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ПОН надає послуги тим, хто залишився без газопостачальника, наприклад через банкрутство, закінчення ліцензії чи необрання постачальника після розриву контракту з іншою установою.

На сьогодні без постачальника газу залишилось 600 тис. споживачів, усіма ними буде опікуватись "Нафтогаз".

Скільки будемо платити за газ?

У жовтні мешканцям столиці пропонують газ за ціною 30 грн за кубометр. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривні за кубометр, хоча ще у вересні цей показник становив 19,80.

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У інших постачальників ціни також досить високі, наприклад "ТАС Енергія країни" продає блакитне паливо по 30,06 гривні.

А от компанія YASNO пропонує газ у Києві, Дніпрі та Донецькій області лише по 12 грн за кубометр на жовтень.

Українці також скаржаться, що отримують платіжки із доданими і зайвими кубометрами газу та неіснуючим боргом.