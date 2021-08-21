В Україні скорегували правила отримання субсидій

Держава знизила тарифи для деяких українців. Колаж "Сьогодні" / Фото: уніан, Сьогодні

В уряді днями оприлюднили нову постанову про субсидії. Воно може призвести до того, що кількість виплаченої українцям допомоги зменшиться – через зниження соціальних норм, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Якщо з початком карантину в 2020 році соціальні норми, на які нараховують субсидію, збільшили по всій території країни. Тепер така пільга буде доступна тільки в регіонах "червоної зони". Раніше, щоб отримати субсидію, потрібно було заробляти менше половини від середньої зарплати по Києву або однієї п'ятої від середньої зарплати в обласних центрах – цю норму для всіх скасували.

Зміни торкнулися і купівлі-продажу нерухомості.

"Якщо особа протягом останніх шість місяців продало свою квартиру або свій будинок і купило новий, воно може претендувати на субсидію, оскільки це було єдине житло", – говорить експерт в сфері житлово-комунальних послуг Кристина Ненно.

Кому не дадуть субсидію

Перелік причин, через які можна забути про субсидії залишився без змін:

Загальна площа житла перевищує 120 кв. м в багатоквартирному будинку або 230 кв. м в індивідуальному будинку; Є авто, яким менше п'яти років із дати випуску, або два і більше автомобіля, яким немає 15 років з дати випуску; Протягом останнього року куплена квартира, земельна ділянка, автомобіль (крім мопеда або причепа) або товари тривалого користування на 50 тис. грн і більше; Є банківський депозит у сумі понад 100 тис. грн; Протягом року був продаж або купівля іноземної валюти і/або банківських металів більш ніж на 50 тис. грн; Задекларовано відсутність доходу, але при цьому людина перебувала за кордоном більше 60 днів (винятки: перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною); Є заборгованість по оплаті послуг ЖКГ або аліментів більш ніж за три місяці; Не повернули в бюджет незаконно отриману субсидію за попередній період; Немає доходів, при цьому людина ніде не вчилася, не працювала, не мала статусу безробітного.

Нагадаємо, оновлені правила видачі субсидій припускають, що більшості українців провели автоматичний перерахунок. Йдеться про 2,5 млн домогосподарств, тобто 85% одержувачів допомоги на оплату комуналки.

Решті 15% доведеться звернутися в місцеві центри соцзахисту і надати документи особисто. Список документів визначається окремо в кожному випадку. Зокрема, це стосується тих, хто отримував безготівкові субсидії через Ощадбанк.

Термін подачі заяв на субсидії продовжений до 1 жовтня. Однак субсидію все одно призначать із травня цього року заднім числом.