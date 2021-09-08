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В Україні штрафуватимуть за погане надання соцпослуг

Вікторія Барановська
8 вересня, 15:40
До цього в країні не було визначено механізм контролю і відповідальності

Розмір покарання коливатиметься залежно від порушень/Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні суттєво посилять відповідальність за порушення в сфері надання соціальних послуг.

Про це він написав у Telegram.

"Підтримали законопроєкт, який вводить штрафні санкції в разі недотримання вимог законодавства та інших зобов'язань у соціальній сфері. Документ повинен запобігти виникненню ситуацій, коли установи з надання соціальних послуг не виконують свою роль і становлять загрозу для людей", – заявив глава уряду.

За його словами, до цього в Україні не було визначено механізм контролю і відповідальності за порушення законодавства в сфері надання соціальних послуг. Таким чином в сфері соцпослуг періодично ставалися НП, які мали трагічні наслідки. наприклад, пожежа в будинку для людей похилого віку в Харкові. Тоді загинули 15 осіб.

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"Ми пропонуємо ввести штрафи, розмір яких коливатиметься залежно від порушень від десяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 11,4 тис. грн до 2,3 млн грн)", – додав Шмигаль.

Пожежа в Харкові

Причиною НП стало порушення вимог пожежної безпеки як при будівництві, так і при експлуатації будівлі.

"Будинок незаконно використовувався для розміщення людей похилого віку як геріатричний пансіонат", – пишуть в прокуратурі.

У трагедії звинувачують власника домоволодіння, орендаря будинку і його дружину – директора закладу, а також адміністратора, який координував роботу пансіонату і при цьому не був офіційно працевлаштований.

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