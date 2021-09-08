В Украине будут штрафовать за плохое предоставление соцуслуг

Размер наказания будет колебаться в зависимости от нарушений/Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине существенно усилят ответственность за нарушения в сфере предоставления социальных услуг.

Об этом он написал в Telegram.

"Поддержали законопроект, который вводит штрафные санкции в случае несоблюдения требований законодательства и других обязательств в социальной сфере. Документ должен предотвратить возникновение ситуаций, когда учреждения по оказанию социальных услуг не выполняют свою роль и представляют угрозу для людей", – заявил глава правительства.

По его словам, до этого в Украине не был определен механизм контроля и ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления социальных услуг. Таким образом в сфере соцуслуг периодически случались ЧП, которые имели трагические последствия. Например, пожар в доме престарелых в Харькове. Тогда погибли 15 человек.

"Мы предлагаем ввести штрафы, размер которых будет колебаться в зависимости от нарушений от десяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11,4 тыс. грн до 2,3 млн грн)", – добавил Шмыгаль.

Пожар в Харькове

Причиной ЧП стало нарушение требований пожарной безопасности как при строительстве, так и при эксплуатации здания.

"Дом незаконно использовался для размещения пожилых людей как гериатрической пансионат", – пишут в прокуратуре.

В трагедии обвиняют владельца домовладения, арендатора дома и его жену – директора заведения, а также администратора, который координировал работу пансионата и при этом не был официально трудоустроен.

Напомним: