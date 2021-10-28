В Україні по-новому контролюватимуть бізнес. Що зміниться?

Документ про податкові перевірки схвалили на засіданні Кабінету міністрів / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін пропонує змінити процедуру податкового контролю та запровадити в Україні електронні перевірки. Підприємців можуть зобов'язати щорічно подавати до податкових органів обов'язкову звітність. А за порушення загрожують величезні штрафи – до 600 тис. грн.

Про це йдеться у проекті закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо впровадження електронних перевірок (е-аудиту).

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Цей документ уже схвалили на засіданні Кабінету Міністрів у четвер, 28 жовтня. Ініціатором законопроекту виступило Міністерство фінансів. Там очікують, що ухвалення покращить якість та результативність податкового контролю, а також зменшить особисті контакти між платником податків та контролюючим органом.

У законі прописано, що підприємці мають подавати до органів ДПС достовірні дані про наявність та стан активів. Їх прийматимуть як стандартний аудиторський файл (SAF-T) протягом 60 календарних днів після завершення податкового року.

За неподання файлу або подання неповного звіту з недостовірними даними або помилками українцям загрожує:

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100 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – для великих платників податків (станом на жовтень-2021 року це 600 тис. грн);

10 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, – для інших платників податків, визначених ст. 180 Податкового кодексу, окрім самозайнятих осіб (станом на жовтень-2021 – 60 тис. грн.).

Якщо закон ухвалять, то вже з 01.01.2025 року повинні будуть подавати такі дані, а інші, визначені ст. 180 таки Податкового кодексу, з 01.01.2027 року.

Зазначимо, що аудит може допомогти податковій ефективно та швидко контролювати бізнес, а підприємці при цьому зможуть у спрощеній формі подавати свою звітність.

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