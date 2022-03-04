У Росії ввели податок на купівлю валюти: який "справжній" курс рубля

Курс рубля падає через дії Путіна / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після віроломного нападу на Україну в Росії поступово погіршується економічна ситуація. Так, російський рубль продовжує падіння на біржі, а влада країни агресора, у спробах врятувати економіку країни, запровадила "податок на валюту" у розмірі 30%.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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За словами екс-чиновника, податок потрібно заплатити у тому випадку, якщо долар купується на біржах. Це обов'язкова умова, яку брокерам висунув Центробанк РФ.

"Приміром: якщо хтось хоче купити 1 долар, то йому доведеться заплатити 109+33 рублів брокеру. Тому, "реальний" курс рубля – 142 рублі. Це майже вдвічі більше, ніж до війни. Wellcome to hell, гади!", – сказано у повідомленні Гончарука.

Тим часом, аналітик Банки.ру Богдан Зварич прогнозує, що ситуація з рублем найближчим часом погіршиться ще більше.

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Справа в тому, що Європейський Союз уже заборонив ввезення на територію РФ євро, аналогічні санкції проти Росії обіцяє ввести і лідер США Джо Байден. Відразу після цього, за словами Зварича, євро злетить до 400 рублів, оскільки у РФ виникне дефіцит валюти.

"Формально, російська влада, Центробанк "обіцяє" утримати ситуацію, але реальних інструментів для цього вони не мають, адже весь валютний запас Росії заморожено, залишилося тільки золото, але і його найближчим часом реалізувати не вийде через санкції" , – зазначив Богдан Зварич.

Що буде з валютою у РФ

Грошей не вистачатиме, на це є відразу кілька причин:

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впаде експорт, у країну менше надходитиме валюти;

ЄС уже заборонив ввозити євро;

частина активів російських банків та Центробанків заморозили;

США планують заборонити ввозити долари

Багато іноземних компаній виходять із Росії, тому виводитимуть свої капітали (а це саме долари та євро).

Центробанк країни ще має в своєму розпорядженні невеликі запаси грошей, але він дуже скоро вичерпається.

Раніше ми розповідали, як зміниться життя звичайних росіян через шаленство Путіна, який розв'язав кропролітну війну в Україні.