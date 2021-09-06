У Польщі українські заробітчани відмовляються від роботи – фермери втрачають прибуток

Люди не хочуть працювати на зборі яблук і вибирають легшу роботу / Фото: колаж "Сьогодні"

Заробітчани із України відмовляються працювати в Польщі на збиранні яблук і вибирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, адже так вони можуть хоч якось заробити.

Про це повідомляє agronews.ua.

Оскільки польські фермери не можуть експортувати фрукти на схід через ембарго в РФ і конфлікт із Білоруссю, їм залишається відправляти фрукти до Єгипту.

Водночас, незважаючи на небажання працювати на яблучних фермах, українці, як і раніше, їздять на заробітки до Польщі. Вже 277 тисяч наших співвітчизників отримали дозвіл на тривале перебування в цій країні.

Серед іноземців, яким дали можливість жити і працювати в Польщі три роки, 55% українців. Далі в рейтингу – білоруси і німці.

Українці обирають для навчання та роботи польські регіони з великими міськими центрами, де є більше можливостей.

Пільги для заробітчан

Уряд Польщі готує податкові пільги для українських підприємців та трудових мігрантів.

Йдеться про урядову програму "Польський Лад", яка передбачає, що:

заробітчани у перший рік після переїзду до Польщі будуть платити удвічі менше податків, ніж самі польські громадяни;

протягом наступних трьох років вони зможуть відняти 50% від податку, сплаченого за попередній рік.

"Іноземець, який перенесе свою податкову резиденцію в Польщу, платитиме менший податок на прибуток повних чотири роки. Таким чином Польща хоче затримати у себе, зокрема, і громадян України на більш тривалий термін. Податкова пільга також буде охоплювати мігрантів, які вперше приїдуть до Польщі. Вони також зможуть протягом чотирьох років платити податки на пільгових умовах", – пояснюють у компанії.

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