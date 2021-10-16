У "Нафтогазі" пояснили, чому влітку не закупили газ для опалювального сезону

Вітренко довелося зупинити продаж українського газу для промисловості / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко пояснив, чому Україна не закупила додаткові куби газу. За його словами, за часів керівництва компанією Андрія Коболєва, фінансовий план не передбачав імпорт чи купівлю газу у підземках України.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

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Вітренко пояснив, що обійнявши посаду йому довелось зупинити продаж українського газу для промисловості. Оскільки, ситуація могла б стати катастрофічною для України.

"Купувати газ у трейдерів, в українських сховищах, не вирішить нашу проблему, не буде більше газу у сховищах. Якщо, наприклад, у нас нормально працює ринок іноземний, то ті ж трейдери будуть продавати газ у нас, тут. Нам якраз потрібно більше газу фізично у сховищах, а не переписувати цей газ з однієї компанії на іншу", – сказав голова правління НАК "Нафтогаз України".

Він пояснив, що якщо Україні не вистачає 20-30 млн кубів по добі, то потужності для імпорту з Європи складають гарантованих 30-60 млн.

"Коли ми готуємось до холодів ми закачуємо трохи більше газу в трубу, створюючи додатковий тиск, відповідно. І потім, коли холоди, ми можемо зменшувати тиск у трубі. І таким чином, з труби, власний газ ми можемо споживати. У нас в трубу влазить десь мільярд кубів", – пояснив Вітренко.

Раніше ми повідомляли, що Вітренко назвав неправдивими слова російського президента Володимира Путіна про те, що Росія у 2021 році на 10% збільшила транзит газу через Україну. Більше того, минулого року РФ забронювала 65 млрд куб. м газу, а цього року лише 40. Виявилось, що добові показники транзиту російського газу через Україну впали майже удвічі.