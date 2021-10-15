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Путін нервує. В "Нафтогазі" пояснили, що відбувається з цінами на газ в Європі

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
15 жовтня, 22:32
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Вітренко заявив, що Путін використовує газ як зброю, а "Північний потік – 2" не відповідає європейським стандартам
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що слова російського президента Володимира Путіна про те, що Росія у 2021 році на 10% збільшила транзит газу через Україну – не правдиві.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

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Більше того, минулого року РФ забронювала 65 млрд газу, а цього року лише 40. Виявилось, що добові показники транзиту російського газу через Україну впали майже в два рази.

"На початку року було 180 млн на добу, зараз приблизно 80. Це чергова порція неправди, яка якраз свідчить про те, що Путін нервує, бо він розуміє, що насправді цей шантаж, який він затіяв по всій Європі – не проходить і йому не вдається запустити "Північний потік – 2", навіть коли він вже побудований", – сказав Вітренко.

Він ще раз наголосив, що Путін використовує газ як зброю, а "Північний потік – 2" не відповідає європейським стандартам.

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