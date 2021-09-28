У Європі ціна на газ вперше досягла $1000

Ціна газу подолала попередній історичний максимум, встановлений в березні 2018 року / Фото: Колаж: Сьогодні

В Європі, 28 вересня, біржова ціна на газ побила новий рекорд – досягла $1031 за 1000 кубометрів.

Про це свідчать дані Ice Futures.

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Отже, з початку торгів 28 вересня ціни на газ збільшилися на 11%.

Відзначимо, що така ціна стала рекордною для Європи, адже ще 9 вересня 2020 року газ в Європі коштував $13,18 кВт/год або $161,3 за 1000 кубометрів.

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У той же час, ціна газу в Європі офіційно подолала попередній історичний максимум, встановлений в березні 2018 року.

Як кажуть експерти, причинами зростання стали: погані погодні умови, стабільні скорочення поставок зрідженого газу з 2020 року і зниження запасів у газових сховищах нижче рівня 2019-2020 років.

Що буде з газом в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час літньої прес-конференції запевнив, що власний видобуток газу в Україні повністю покриє потреби населення напередодні осінньо-зимового періоду. За його словами, ціна на газ для побутових споживачів переглядатися не буде мінімум до травня наступного року, поки діє річний тариф.

Шмигаль стверджує, що підготовка до опалювального сезону проходить згідно з графіком, і енергосистема готова до нього на 90%, в сховища закачано понад 18 млрд кубометрів газу, що є найбільшим показником за останні 10 років на поточний період.

Раніше ми повідомляли, що:

незважаючи на захмарні ціни на енергоносіях на світових ринках, українцям не варто очікувати підвищення тарифів.

агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.