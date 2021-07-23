На Черкащині відкриють арт-об’єкт "Серце України"

Олександр Скічко / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Унікальний арт-об'єкт з'явиться у самому центрі України. Його відкриють на Черкащині напередодні 30-о ї річниці Незалежності. Детальніше про "Серце України" розповів голова Черкаської ОДА Олександр Скічко під час туристичного форуму 23 липня, повідомляє "Оbozrevatel".

За його словами, арт-об’єкт символічно поєднає всі області нашої країни. Вони представлені тут у формі пари крил, прикрашених автентичним місцевим орнаментом кожного регіону. У центрі майданчика – серце під склом. "Серце України" – символ духу країни та розвитку. Як розповідають творці проєкту, білі сталеві крила є втіленням поєднання чистоти і сили нашої Батьківщини. З прадавніх часів саме крила уособлюють перемогу, подолання перешкод і вихід на вищий рівень буття. Крилатими зазвичай зображують янголів, які є посередниками між Богом і світом.

"Ми хотіли створити до 30-річчя незалежності нашої України щось особливе. Маємо не лише пам’ятати минуле, а й творити сьогодення. Я був неприємно вражений, коли вперше побачив на Черкащині "географічний центр України" – непримітний і недобудований пам’ятний знак посеред поля... Тому ми вирішили створити там унікальний арт-об’єкт – символічно поєднати всю Україну в одному місці-силі. І мені приємно, що серце України – саме на Черкащині. Приїжджайте, послухайте, як воно б’ється!" – зазначив Скічко.

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Як зауважив голова ОДА, цей арт-об’єкт зводять на Черкащині без копійки бюджетних грошей.

"Приємно, що знайшлося багато небайдужих підприємців, які перейнялися нашою ідеєю. Це не лише черкаські компанії, а й всеукраїнські. Я вдячний кожному меценату! Працюючи над цим проєктом, ми особливу увагу приділили питанню інклюзії. "Серце України" без бар'єрів. Там буде тактильна навігація та мапа, аудіогід і решта потрібного. Черкащина серед перших приєдналася до ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар’єрів". Я сподіваюся, що "Серце України" стане справжнім туристичним магнітом", – сказав він.

Поруч із арт-об’єктом також буде розміщений найбільший Державний прапор на Черкащині. Висота флагштока – 52 метри, розмір стягу – 9 на 13 метрів.

Нагадаємо, географічний центр України розташований на Черкащині на північній околиці села Мар'янівка (нинішній Звенигородський район). Він розрахований за усередненими значеннями широти і довготи крайніх північної, південної, західної та східної точок України.