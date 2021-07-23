В Черкасской области откроют арт-объект "Сердце Украины"

Александр Скичко / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Уникальный арт-объект появится в самом центре Украины. Его откроют на Черкасщине в канун 30-й годовщины Независимости. Подробнее о "Сердце Украины" рассказал глава Черкасской ОГА Александр Скичко во время туристического форума 23 июля, сообщает "Оbozrevatel".

По его словам, арт-объект символически объединит все области нашей страны. Они представлены здесь в форме пары крыльев, украшенных аутентичным местным орнаментом каждого региона. В центре площадки – сердце под стеклом.

"Сердце Украины" – символ духа страны и развития. Как рассказывают создатели проекта, белые стальные крылья являются воплощением сочетания чистоты и силы нашей Родины. С древнейших времен именно крылья олицетворяют победу, преодоление препятствий и выход на более высокий уровень бытия. Крылатыми обычно изображают ангелов, которые являются посредниками между Богом и миром.

"Мы хотели создать к 30-летию независимости нашей Украины что-то особенное. Мы должны не только помнить прошлое, но и творить настоящее. Я был неприятно поражен, когда впервые увидел в Черкасской области "географический центр Украины" – неприметный и недостроенный памятный знак посреди поля. Поэтому мы решили создать там уникальный арт-объект – символически объединить всю Украину в одном месте силы. И мне приятно, что сердце Украины – именно на Черкасщине. Приезжайте, послушайте, как оно бьется!" – отметил Скичко.

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Как подчеркнул глава ОГА, этот арт-объект возводят на Черкасщине без копейки бюджетных денег.

"Приятно, что нашлось много неравнодушных предпринимателей, которые прониклись нашей идеей. Это не только черкасские компании, но и всеукраинские. Я благодарен каждому меценату! Работая над этим проектом, мы особое внимание уделили вопросу инклюзии. "Сердце Украины" без барьеров. Там будет тактильная навигация и карта, аудиогид и остальное подобное. Черкасская область среди первых присоединилась к инициативе первой леди Елены Зеленской "Без барьеров". Я надеюсь, что "Сердце Украины" станет настоящим туристическим магнитом", – сказал он.

Рядом с арт-объектом также будет размещен самый большой Государственный флаг на Черкасщине. Высота флагштока – 52 метра, размер флага – 9 на 13 метров.

Напомним, географический центр Украины расположен в Черкасской области на северной окраине села Марьяновка (нынешний Звенигородский район). Он рассчитан по усредненным значениям широты и долготы крайних северной, южной, западной и восточной точек Украины.