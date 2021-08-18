У Bloomberg викрили "справжнього" творця біткоїна

Особистість Сатоші Накамото все ще хочуть розкрити / Фото: Wikipedia, AFP

Справжнім творцем біткоїна, що ховається за псевдонімом Сатоші Накамото, може виявитися програміст Хел Фінні. У криптовалютному співтоваристві Фінні відомий як один з перших прихильників біткоїна.

Такого висновку дійшов головний аналітик Bloomberg Ерік Балчунас.

Він ознайомився з публікацією Фінні, яку той представив на одному з форумів в 1993 році. У ній Фінні міркував про ідею створення криптовалютних торгових карт, принцип роботи яких схожий з невзаємозамінними токенами (NFT).

Балчунас вважає, що Фінні брав участь в розробці криптовалют і провів першу біткоїн-транзакцію з загадковим Сатоші Накамото в січні 2009 року.

Балчунас проаналізував старий доповідь Фінні

Фінні помер в 2014 році у віці 58 років. Причиною смерті став бічний аміотрофічний склероз.

Загадка Сатоші Накамото

Достовірно відомо лише те, що Сатоші Накамото – це псевдонім людини або групи людей, які розробили протокол криптовалюта біткоїн. Накамото також створив першу версію програмного забезпечення, в якому цей протокол був реалізований.

Накамото відійшов від справ близько 10 років тому. Він вважав за краще залишитися анонімом, бо ідеологія біткоїна передбачає "відмову від ідолопоклонства".

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У 2015 році Wired і Gizmodo випустили матеріали, в яких стверджувалося, що під псевдонімом Сатоши Накамотоскривается австралієць Крейг Стівен Райт. У травні 2016 року Райт підтвердив цю інформацію та заявив, що створив біткоїн разом з Дейвом Клейманом і Хелом Фінні. Однак Райт не надав переконливих доказів, тому багато експертів сумніваються в його твердженнях і причетності до створення біткоїна.

Статок Сатоші Накамото, який за різними оцінками володіє від 750 тис. до 1,1 млн біткоїнів, в квітні цього року оцінювався в 61 млрд доларів.

Вранці 18 серпня, за даними CoinDesk, біткоїн торгується по 45,1 тис. доларів за монету. Капіталізація ринку головної криптовалюти перевищує 840 млрд доларів.

Скільки коштує біткоїн

Нагадаємо, на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. Доларів, які фіксувалися в квітні. Крім того, біткоїну передрікали обвал ще на 80%.

Також українцям порадили 3 криптовалюти для довгострокових вкладень (жодна з них – не біткоїн).

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