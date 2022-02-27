У 90% випадків не вдасться розплатитися карткою: як відключення від SWIFT вдарить по економіці РФ

З полиць магазинів у РФ зникне весь імпорт / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вранці 27 лютого SWIFT заявила про готовність виконати вимоги ЄС і США та відключити деякі банки Росії від міжнародної платіжної системи за новий, повномасштабний напад на Україну.

Експерти розповіли "Економічній правді", наскільки дорого РФ коштуватиме ця санкція.

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Що таке SWIFT?

SWIFT або "Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій" – це система передачі інформації, яка необхідна для того, щоб міжнародний платіж знайшов свого отримувача.

До системи підключено близько 11 тис. банків із більш ніж 200 країн світу, і якщо якусь країну відключають від SWIFT, це означає її повну ізоляцію від решти фінансового світу.

Громадяни країни, яку відключили від цієї системи, не зможуть здійснювати міжнародні розрахунки, грошові перекази з Росії чи в Росію, зокрема, від трудових мігрантів.

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Власники карт таких популярних платіжних систем, як Visa та MasterCard, не зможуть здійснювати безготівкові розрахунки і будуть змушені платити за товари та послуги лише готівкою.

"Якщо ці санкції будуть введені завтра, то з понеділка всі ці міжнародні платіжні системи перестануть працювати. Звичайно, росіяни мають альтернативну систему – "Мир", але карти цієї системи є далеко не у кожного громадянина", – заявив інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса.

На внутрішню платіжну систему "Мир" припадає всього 10% внутрішніх переказів, але основний удар ця санкція завдасть російської промисловості.

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Справа в тому, що до SWIFT підключені всі великі банки РФ і саме через них проводяться розрахунки російських компаній, зокрема енергетичного сектору.

Також через ці банки Росія розраховується за імпорт продовольства, побутової техніки, гаджетів, сировини, послуг.

Для звичайних російських громадян це означає, що місцеві компанії не зможуть закуповувати імпортні товари і незабаром вони зникнуть з полиць магазинів.

За словами фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, відключення від SWIFT дуже боляче вдарить по економіці РФ практично миттєво.

"Проводити міжнародні розрахунки без SWIFT теоретично можна, але це дуже важко. Насправді у них залишається єдиний шлях: оперувати якимось чином через Китай, проводити розрахунки в юанях. Але десь 85-90% платежів просто не йдуть за такою складною схемою", – зазначив Фурса.

Активи Центробанку заморозять

Окрім відключення від SWIFT, США та ЄС ухвалили рішення заморозити міжнародні активи Центробанку, щоб він не міг нівелювати введені проти РФ санкції.

Це означає, що 640 мільярдів доларів США, які знаходяться на цих рахунках, недоступні РФ, і Центробанк ніяк не зможе зупинити падіння рубля.

"Сьогодні" також писали, яка країна готує заморожування активів "Газпрому", і розповідали, як підтримати грошима українську армію.