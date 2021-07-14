УЗ підвищує тарифи на перевезення попри дуже погану якість послуг, – Диняк

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"Укрзалізниця" підвищує тарифи на вантажні перевезення, але якість цих перевезень стає дедалі гірша. Тож якщо компанія не хоче втратити довіру клієнтів, із цим потрібно боротися. До того ж, гроші, які заробляє УЗ, ідуть на шалені зарплати керівництва, водночас працівники компанії звільняються. Про це заявив генеральний директор гірничодобувної компанії "Юнігран" Сергій Диняк, пише "Оbozrevatel".

"Якщо підвищення буде поетапним, а не різким, то ми готові його обговорювати. Але хотілося б, щоб за підняттям ціни на залізничні перевезення все-таки і покращувались і самі послуги. Вагони залізниця не в змозі поставити, ми працюємо з приватними напіввагонами або іншими видами перевезень. Раніше залізниця анонсувала, що кожен вагон на добу буде проходити не менше ніж 200 км, щоб доставка продукції була своєчасна. На жаль, і цього немає. Навпаки – подача вагонів, проходження шляху вагонів – все це подовжилося. І ми, як відправники вагонів і споживачі послуг, дуже на цьому втрачаємо", – розповів Деняк.

На його переконання, причина того, що якість послуг на УЗ погіршується, в тому, що з компанії через низькі зарплати звільняються робітники. В той час, як УЗ витрачає мільйони на зарплати керівництва. Цю тенденцію необхідно змінити, підкреслив він. "Залізниця платить шалені заробітні плати топменеджерам, але скорочує тих, хто працює. На низах люди незадоволені, вони розраховуються з роботи, це точно. Таке враження, що вони (керівництво – ред.) думають тільки про себе. Дійшло до того, що на найбільшій станції в Південно-Західній залізниці по відправленню вантажів скоротили складача вагонів! Як таке можливо? Ми ж за це платимо", - дивується Диняк. Реклама Нагадаємо, Міністерство інфраструктури планує підвищення тарифів на залізничні перевезення. Позакласні вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 і 2 класів тарифи просто підвищать – на 30% і 15% відповідно. Економіст Борис Кушнірук зазначив, що за всі роки незалежності керівники всіх рівнів розглядали "Укрзалізницю" виключно як інструмент збагачення, тож невідомо, куди зникають кошти, які заробляє компанія. Щоб інформація про фінансові потоки стала прозорою, необхідно провести реформу компанії, відмовитися від практики крос-субсидування, і лише потім – говорити про підвищення тарифів. У свою чергу президент Асоціації "Укрведтранс", до якої входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко заявила, що підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до подорожчання товарів, які поставляються по залізниці. А якщо "Укрзалізниця" не поліпшить якість послуг, її клієнти-вантажовідправники шукатимуть альтернативні види транспорту для перевезення вантажів.