УЗ повышает тарифы на перевозки несмотря на очень плохое качество услуг, – Дыняк

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"Укрзалізниця" повышает тарифы на грузовые перевозки, но качество этих перевозок становится все хуже. Поэтому если компания не хочет потерять доверие клиентов, с этим нужно бороться. К тому же, деньги, которые зарабатывает УЗ, идут на безумные зарплаты руководства, в то время как сотрудники компании увольняются. Об этом заявил генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк, пишет "Оbozrevatel".

"Если повышение будет поэтапным, а не резким, то мы готовы его обсуждать. Но хотелось бы, чтобы за поднятием цены на железнодорожные перевозки все-таки улучшались и сами услуги. Вагоны железная дорога не в состоянии поставить, мы работаем с частными полувагонами или другими видами перевозок. Ранее железная дорога анонсировала, что каждый вагон в сутки будет проходить не менее 200 км, чтобы доставка продукции была своевременна. К сожалению, и этого нет. Наоборот – подача вагонов, прохождения пути вагонов – все это удлинились. И мы, как отправители вагонов и потребители услуг, очень на этом теряем", – рассказал Деняк.

По его убеждению, причина того, что качество услуг на УЗ ухудшается, в том, что из компании из-за низких зарплат увольняются работники. В то время, как УЗ тратит миллионы на зарплаты руководства. Эту тенденцию необходимо изменить, подчеркнул он.

"Железная дорога платит бешеные заработные платы топ-менеджерам, но сокращает тех, кто работает. На низах люди недовольны, они рассчитываются с работы, это точно. Такое впечатление, что они (руководство – ред.) думают только о себе. Дошло до того, что на самой станции в Юго-Западной железной дороги по отправке грузов сократили составителя вагонов! Как такое возможно? Мы же за это платим", – удивляется Дыняк.

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Напомним, Министерство инфраструктуры планирует повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят – на 30% и 15% соответственно.

Экономист Борис Кушнирук отметил, что за все годы независимости руководители всех уровней рассматривали "Укрзалізницю" исключительно как инструмент обогащения, поэтому неизвестно куда исчезают средства, которые зарабатывает компания. Чтобы информация о финансовых потоках стала прозрачной, необходимо провести реформу компании, отказаться от практики кросс-субсидирования, и только потом – говорить о повышении тарифов.

В свою очередь президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к удорожанию товаров, доставляемых по железной дороге. А если "Укрзалізниця" не улучшит качество услуг, ее клиенты-грузоотправители будут искать альтернативные виды транспорта для перевозки грузов.