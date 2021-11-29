Рівень тіньової економіки сягає більше 30%: чим викликаний такий ріст

Ріст тіньової економіки зумовлений карантинними обмеженнями / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У січні-червні 2021 року рівень тіньової економіки склав 31% від обсягу офіційного ВВП України. Зауважимо, показник 2020 року – 30%.

Про це йдеться у розрахунках Мінекономіки України.

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Рівень тіньової економіки в Україні у різні роки / Фото: скріншот

Чим зумовлений високий рівень "тіні", показник якого незмінний вже тривалий час? У міністерстві кажуть, що це свідчить про пристосування суб’єктів господарювання до діяльності в умовах карантинних обмежень. Також вони зазначають про утворення нових каналів та способів тіньової діяльності.

Оскільки коронакриза характеризується своїми неординарними проявами, субʼєкти господарювання намагаються не втратити свої активи в складний для них час. Тому і вдаються до методів "тіні".

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"Тенденція до зростання тінізації економіки формується, у першу чергу, в умовах несприятливого інвестиційного та бізнесклімату в країні. Натомість, позитивні очікування щодо умов ділової активності, а також щодо результатів запроваджуваних урядом реформ стимулюють населення та суб’єктів господарювання до розширення діяльності у легальному секторі", – зазначають у міністерстві.

Суть тіньової економіки

Тіньову економіку характеризують як діяльність, що знаходиться поза обліком та контролем держави. Підприємства, що працюють таким чином, не перерозподіляють власних доходів до бюджету держави, не сплачують податки, відповідно збільшують свої доходи.

Для кращого розуміння: рівень тіньової економіки розвинених країн складає приблизно 5-15 % ВВП. Середні масштаби тіньової економіки в країнах, що розвиваються, складають в середньому 35—45 %.

Раніше журналісти "Сьогодні" писали про рекордний рівень доларового ВВП за всю історію незалежної України.