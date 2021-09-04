"Укрзалізниця" відновила рух поїздів з Авдіївки: маршрути та графіки

Обмеження руху запровадили 28 серпня / Фото: колаж "Сьогодні"
З суботи, 4 вересня, "Укрзалізниця" відновлює звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Відновлюємо вже з 4 вересня потяги №136/135 Київ – Авдіївка, №825/826 Дніпро – Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіку руху", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що обмеження руху для цих поїздів запровадили 28 серпня через артобстріл, які велись з непідконтрольної Україні території Донецької області. До 3 вересня включно поїзд №136/135 курсував до Покровська, а приміські поїзди та потяг №825/826 — до станції Очеретине.
На Донбасі через обстріли продовжили обмеження руху поїздів
Обстріл на Донбасі
Вранці 28 серпня розпочався обстріл. Працівники станції Авдіївка і пасажири були евакуйовані в укриття. Постраждалих серед залізничників не було. Один український військовий отримав осколкове поранення.
Найближчі плани "Укрзалізниці"
Наразі компанія:
- закуповує 100 пасажирських вагонів українського виробництва;
- нарощує темпи капітально-відновлювальних ремонтів;
- проєктує принципово нові типи плацкартних вагонів.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що:
- "Укрзалізниця" почала тестувати потягStadler FLIRT для запуску на маршруті приміського сполучення Києва та міської електрички.
- в межах президентської програми "Велике будівництво""Укрзалізниця" (УЗ) починає електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка. Це дозволить поліпшити залізничне сполучення, зменшити експлуатаційні витрати, а також викиди в навколишнє середовище.