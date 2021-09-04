"Укрзалізниця" відновила рух поїздів з Авдіївки: маршрути та графіки

Обмеження руху запровадили 28 серпня / Фото: колаж "Сьогодні"

З суботи, 4 вересня, "Укрзалізниця" відновлює звичайний графік руху поїздів, що прямують до Авдіївки.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Відновлюємо вже з 4 вересня потяги №136/135 Київ – Авдіївка, №825/826 Дніпро – Авдіївка та приміські поїзди повертаються до звичайного графіку руху", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що обмеження руху для цих поїздів запровадили 28 серпня через артобстріл, які велись з непідконтрольної Україні території Донецької області. До 3 вересня включно поїзд №136/135 курсував до Покровська, а приміські поїзди та потяг №825/826 — до станції Очеретине.

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Обстріл на Донбасі

Вранці 28 серпня розпочався обстріл. Працівники станції Авдіївка і пасажири були евакуйовані в укриття. Постраждалих серед залізничників не було. Один український військовий отримав осколкове поранення.

Найближчі плани "Укрзалізниці"

Наразі компанія:

закуповує 100 пасажирських вагонів українського виробництва;

нарощує темпи капітально-відновлювальних ремонтів;

проєктує принципово нові типи плацкартних вагонів.

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