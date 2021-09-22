"Укрзалізниця" відновила рух потягів до станції Скотувата після обстрілів

Приміські поїзди повертаються до звичайного графіку руху / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" з 23 вересня відновлює графік руху приміських поїздів, маршрути яких були обмежені через обстріли в Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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До звичайного графіку руху повертаються такі поїзди:

№ 6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова;

№ 6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ.

"З 9 вересня їхній маршрут був обмежений до станції Фенольна через артобстріл, який вівся з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території", – повідомили в УЗ.

Обстріл на Донбасі

Вранці 28 серпня розпочався обстріл. Працівники станції Авдіївка і пасажири були евакуйовані в укриття. Постраждалих серед залізничників не було. Один український військовий отримав осколкове поранення.

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Із суботи, 4 вересня, "Укрзалізниця" відновила звичайний графік руху поїздів, що прямують в Авдіївку.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв:

"Укрзалізниця" почала тестувати поїзд Stadler FLIRT для запуску на маршруті приміського сполучення Києва та міської електрички;

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