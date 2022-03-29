"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів на 29 березня

"Укрзалізниця" евакуйовує людей у безпечні населені пункти/Фото: колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 29 березня.
Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".
Як курсуватимуть потяги?
Харків:
- 11:30 — №229/230 Харків — Ужгород.
Краматорськ:
- 13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів;
- 16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів.
Інші:
- 14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
- 16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.
Під Одесою затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного поїзда
На Одещині поліція затримала жителя Куяльницької ОТГ за неправдиве повідомлення про замінування евакуаційного пасажирського поїзда.
"52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили", — йдеться в повідомленні Нацполіції.
Псевдомінера копи знайшли протягом кількох годин. Він був на роботі в Одесі, нетверезий, і пояснив свій вчинок негативним ставленням до поліції.
Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.