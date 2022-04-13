Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 13 квітня

УЗ каждый день добавляет новые поезда / Фото: Колаж: Сьогодні
Укрзалізниця оприлюднила на середу, 13 квітня, графік додаткових евакуаційних рейсів. Інформація про евакуаційні рейси з'являється на сайті перевізника щодня о 00:00, повідомляє прес-служба УЗ.
Розклад евакуаційних поїздів
Покровськ
16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп,
Львів
15:00 – 236/235 Львів – Жмеринка
22:00 – 274/273 Львів – Полтава Пд.
Слов'янськ
17:00 – 274/273 Слов'янськ – Львів
Інші
06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
Ситуація в Україні
- 12 квітня українські зенітні ракетні війська збили 300-ту мету з початку війни РФ проти нашої країни. Ювілейною повітряною метою став ворожий штурмовик Су-25.
- Також стало відомо, що ЗСУ вже використовують безпілотні авіаційні комплекси Switchblade американського виробництва.
- У Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського внаслідок спланованої спецоперації вийшло з оточення російських окупантів та з'єдналося з полком "Азов".
- Російські окупаційні війська влаштували чергову атаку на Миргород . Це вже третій удар ворога по місту за кілька днів.
- На Одещині затримано 8 російських вантажних суден та 2 танкери, які стояли в порту на профілактичному ремонті.