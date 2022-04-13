Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 13 квітня

УЗ каждый день добавляет новые поезда / Фото: Колаж: Сьогодні

Укрзалізниця оприлюднила на середу, 13 квітня, графік додаткових евакуаційних рейсів. Інформація про евакуаційні рейси з'являється на сайті перевізника щодня о 00:00, повідомляє прес-служба УЗ.

Розклад евакуаційних поїздів

Покровськ

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп,



Львів

15:00 – 236/235 Львів – Жмеринка

22:00 – 274/273 Львів – Полтава Пд.



Слов'янськ

17:00 – 274/273 Слов'янськ – Львів



Інші

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

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