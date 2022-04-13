Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 13 апреля

УЗ каждый день добавляет новые поезда / Фото: Коллаж: Сегодня
"Укрзализныця" обнародовала на среду, 13 апреля, график дополнительных эвакуационных рейсов. Информация об эвакуационных рейсах появляется на сайте перевозчика ежедневно в 00:00, сообщает пресс-служба УЗ.
Расписание эвакуационных поездов
Покровск
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп,
Львов
15:00 – 236/235 Львов – Жмеринка
22:00 – 274/273 Львов – Полтава Юж.
Славянск
17:00 – 274/273 Славянск – Львов
Другие
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
Ситуация в Украине
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