"Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг на 3 травня

"Укрзалізниця" евакуює людей щодня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Сьогодні, 3 травня, вирушить лише один.
Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".
На вівторок, 3 травня, "Укрзалізниця" призначила лише один потяг:
- 16:30 — 234/233 Покровськ — Львів.
В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.
Евакуація маріупольців
3 травня погоджено евакуацію мирного населення з Маріуполя. Евакуаційна колона забиратиме людей із Луначарського кільця поблизу Бердянська о 07:00.
"За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра (3 травня, — ред.) погоджено евакуацію мирного населення. Точка збору – Луначарське кільце біля Бердянська. Початок о 7:00", – йдеться у повідомленні міськради Маріуполя.
Раніше мер Маріуполя Бойченко розкрив деталі операції з евакуації з "Азовсталі".
Також ми писали про те, що окупанти взяли в полон водія евакуаційного автобуса з Попасної.