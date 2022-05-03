"Укрзализныця" назначила один эвакуационный поезд на 3 мая

"Укрзализныця" эвакуирует людей ежедневно/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Сегодня, 3 мая, отправится только один.

Соответствующая информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Во вторник, 3 мая, "Укрзализныця" назначила только один поезд:

16:30 — 234/233 Покровск — Львов.

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может меняться.

Эвакуация мариупольцев

3 мая согласовано эвакуацию мирного населения из Мариуполя. Эвакуационная колонна будет забирать людей из Луначарского кольца близ Бердянска в 07:00.

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"При поддержке ООН и Красного Креста на завтра (3 мая, — ред) согласована эвакуация мирного населения. Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00", – говорится в сообщении горсовета Мариуполя.

Ранее мэр Мариуполя Бойченко раскрыл детали операции по эвакуации из "Азовстали".

Также мы писали о том, что оккупанты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса из Попасной.