"Укрзалізниця" запустить швейцарський поїзд Stadler FLIRT

Поїзд Stadler FLIRT почали тестувати. Колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" почала тестувати поїзд Stadler FLIRT для запуску на маршруті приміського сполучення Києва та міської електрички.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Поїзди такого класу компанія планує використовувати на маршрутах приміського сполучення в Києві, Дніпрі, Харкові в рамках проекту City Express, який є частиною програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Перші потяги "Укрзалізниця" планує отримати і запустити на маршрутах київського вузла до кінця 2022 року. Серед джерел фінансування закупівлі розглядаються як кошти держбюджету, так і кредитні кошти, запропоновані виробниками.
Як заявив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин, тестові заїзди поїзда FLIRT проводилися на території столичної агломерації.
"Зараз працюємо над розробкою техніко-економічного обгрунтування проекту, завершуємо підготовку технічних вимог до рухомого складу та платформ. Вже до кінця вересня плануємо оголосити тендер. Наше завдання – розвантажити в'їзди до столиці і скоротити час поїздок до робочих місць жителів із міст-сателітів столиці", – зазначив Камишин.
Закупівля таких поїздів буде проводитися за міжнародним тендером. Серед головних вимог до іноземних виробників буде локалізація виробництва на території України.
Які напрямки навколо Києва обслуговуватиме Kyiv City Express
- Вишгородський;
- Богуславський (Трипілля, Кагарлик, Миронівка);
- Ніжинський (Бровари, Бобровиця, Носівка);
- Яготинський (Бориспіль, Березань);
- Узинський (Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква);
- Клавдіївський (Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве).
Надалі планують організувати City Express в Дніпрі і Харкові.
Максимальна швидкість електропоїзда Stadler FLIRT – 160 км/год. У ньому 262 місця для сидіння 1-го і 2-го класів. Поїзд пристосований для маломобільних категорії і людей із інвалідністю. Рухомий склад обладнаний пандусом, місцями для розміщення людей на інвалідних кріслах, вся інформація продубльована шрифтом Брайля.
Stadler – міжнародна компанія з виробництва залізничних транспортних засобів (Буснанг, Швейцарія). Заснована в 1942 році, на сьогодні має більше 8500 співробітників і понад 50 відділень сервісу.
Нагадаємо, в рамках президентської програми "Велике будівництво" "Укрзалізниця" (УЗ) починає електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка. Це дозволить поліпшити залізничне сполучення, зменшити експлуатаційні витрати, а також викиди в навколишнє середовище.