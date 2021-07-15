"Укрзалізниця" на грані катастрофи, у цьому винні корупція та деструктивне управління, – Гришина

Глава тимчасової слідчої комісії з УЗ назвала основні причини, через які стан УЗ оцінюється як критичний

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"Укрзалізниця" знаходиться в катастрофічному стані, і на це є дві причини – неефективне управління і повальна корупція. Про це заявила народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії з УЗ Юлія Гришина, повідомляє "Оbozrevatel".

"Укрзалізниця", державне стратегічне підприємство, яке завжди, всю історію України було одним з основних наповнювачів державного бюджету, за чотири останніх роки стало збитковим, а у 2020 році ситуація стала абсолютно критичною. Саме тому була створена ТСК – щоб розібратися, чому підприємство збиткове, люди звільнені, а зарплат немає", – пояснила вона у ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона також заявила, що є дві основні причини, через які стан УЗ оцінюється як критичний.

"Є дві основні причини. Перша – це управління, яке є неефективним, несистемним і, можна сказати, деструктивним. А друга – це корупція. Корупція в УЗ сягає величезних масштабів. І, на жаль, поки ці дві причини разом будуть існувати, ми не побачимо жодних покращень в сфері існування УЗ", - переконана Гришина.

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За її словами, інфраструктура УЗ наразі знаходиться в критичному стані, і причиною є системна деструктивна робота керівництва УЗ, і вона посилилася, коли в компанії з’явилася наглядова рада. Саме тому зараз розробляється законопроєкт, який буде змінювати принципи роботи наглядових рад.

"Основна ідея – не може бути така ситуація, коли керівництво підприємства отримує сотні тисяч гривень, а звичайні працівники, на плечах яких тримається це підприємство, отримують 5-7 тисяч. А друге – обов’язково повинен бути зв’язок між рівнем заробітної плати керівників і наслідками їх роботи. Не може бути, що підприємство працює в мінус 12 млрд, а керівництво отримує сотні тисяч гривень", - резюмувала Гришина.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення, заявив, що спочатку необхідно провести давно назрілу реформу "Укрзалізниці", а не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес.

У свою чергу народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що стан залізниці критичний, експлуатація окремих ділянок вже небезпечна, і без реформування УЗ кількість аварій на залізниці зростатиме.