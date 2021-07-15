"Укрзализныця" на грани катастрофы, в этом виноваты коррупция и деструктивное управление, – Гришина

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"Укрзализныця" находится в катастрофическом состоянии, и на это есть две причины – неэффективное управление и повальная коррупция. Об этом заявила народный депутат, глава Временной следственной комиссии по УЗ Юлия Гришина, сообщает "Оbozrevatel".

"Укрзализныця", государственное стратегическое предприятие, которое всегда, всю историю Украины было одним из основных наполнителей государственного бюджета, за четыре последних года стало убыточным, а в 2020 году ситуация стала совершенно критической. Именно поэтому была создана ВСК – чтобы разобраться, почему предприятие убыточное, люди уволены, а зарплат нет", – пояснила она в эфире телеканала "Украина 24".

Она также заявила, что есть две основные причины, по которым состояние УЗ оценивается как критическое.

"Есть две основные причины. Первая – это управление, которое является неэффективным, несистемным и, можно сказать, деструктивным. А вторая – это коррупция. Коррупция в УЗ достигает огромных масштабов. И, к сожалению, пока эти две причины вместе будут существовать, мы не увидим никаких улучшений в сфере существования УЗ", – убеждена Гришина.

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По ее словам, инфраструктура УЗ сейчас находится в критическом состоянии, и причиной является системная деструктивная работа руководства УЗ, и она усилилась, когда в компании появился наблюдательный совет. Именно поэтому сейчас разрабатывается законопроект, который будет менять принципы работы наблюдательных советов.

"Основная идея – не может быть такая ситуация, когда руководство предприятия получает сотни тысяч гривен, а обычные работники, на плечах которых держится предприятие, получают 5-7 тысяч. А второе – обязательно должна быть связь между уровнем заработной платы руководителей и результатам их работы. Не может быть, что предприятие работает в минус 12 млрд, а руководство получает сотни тысяч гривен", – резюмировала Гришина.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя инициативу Мининфраструктуры повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, заявил, что сначала необходимо провести давно назревшую реформу "Укрзализныци", а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, эксплуатация отдельных участков уже опасна, и без реформирования УЗ количество аварий на железной дороге будет расти.