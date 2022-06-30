Українські банки штормить: хто може не пережити фінансову бурю

Українські банки почали втрачати відсотковий дохід / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українські банки починають втрачати відсотковий дохід, тому що боржники не сплачують їм взяті кредити.

Про це заявив системний аналітик Євген Істребін в коментарі UBR.ua.

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За словами експерта, зараз звітності банків публікуються із затримкою і це не дає можливості оцінити стан тієї чи іншої фінустанови.

"Уся проблема в тому, що звітність йде із затримкою у півтора місяці. Але це вже не діагноз, це вже посмертний огляд трупа буде. Оперативний діагноз ніхто не встановить, тому що дані публікують із півторамісячною затримкою", – вважає аналітик.

Експерт наголосив, що кредити банкам не віддають не лише підприємства на окупованих територіях, а й там, де воєнних дій немає. Це призводить до падіння відсоткового доходу.

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"Зараз усі банки в такій ситуації. Когось більше накриє, когось – менше. Підприємство може перебувати у Львівській області або за 500 км від фронту, але воно все одно може банкрутувати. Скорочення виробництва на 50%, завод у півзміни працює. Важко зараз, процентні доходи падають, резерви формують. Збитки за банківською системою показуються за травень по всій банківській системі – 10 млрд грн", – розповів Істребін.

Для кого це критично?

Якщо банк не сильно закредитувався до війни, то для нього така ситуація не буде смертельною. Тобто якщо фінустанова видала дуже багато кредитів, їхня невиплата завдасть сильного удару, а якщо трохи – то банк переживе цей сплеск.

Раніше ми писали, які фінустанови в Україні можуть накрити нова хвиля банкопада і розповідали, чому російські банки перестали відкривати своїм клієнтам валютні депозити.