Українці відправлятимуть посилки по-новому: що цікавого підготувала "Нова пошта"

Послуга допоможе зберегти клієнтам "Нової пошти" свій час / Фото: Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

"Нова пошта" запустила у тестовому режимі послугу відправлення посилок без візиту до відділення — з поштоматів. Для цього варто мати лише мобільний застосунок компанії.

Як повідомив поштовий оператор виданню OBOZREVATEL, наразі така можливість доступна лише в Києві, але згодом послугу запровадять і в інших містах України.

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До кінця червня (поки триватиме тестування послуги) вартість відправлення становитиме 1 грн.

Як скористатися послугою?

Для того, щоб скористатися послугою, слід:

оновити мобільний застосунок "Нової пошти", щоб у розділі "Створити посилку" з'явився новий пункт місця відправлення – поштомат;

створити в застосунку електронну накладну для посилки;

самостійно вдома запакувати посилку. Для цього потрібні непошкоджені коробки. Для документів підійдуть конверти, а для одягу до 2 кг – пакети. Якщо клієнт упакував неправильно, кур'єр змінить паковання;

прийти до поштомата з посилкою, відкрити в застосунку створену накладну і натиснути "Відкрити комірку";

покласти в комірку посилку без маркування. В одну комірку можна покласти лише одне відправлення;

підтвердити завантаження у мобільному застосунку;

закрити комірку.