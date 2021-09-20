Українців обрахували на 45 млн грн на ринку ЖКГ – влада прийняла рішення

Під час перевірок порушення встановили у 73% випадків / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку 2021 року Держспоживслужба попередила обрахування споживачів на ринку ЖКГ та ліків на загальну суму 75 млн гривень.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Держпродспоживслужба контролює правильність застосування суб’єктами господарювання державних регульованих цін. Це дуже важливе питання, яке стосується кожного українця та потребує особливо пильного ставлення. Збільшення розміру повернутих коштів та коштів, на які попереджено обрахування споживачів, свідчить про більш ефективну роботу наших фахівців", – зазначила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

За її словами, В Україні здійснили 464 планові та позапланові перевірки суб’єктів господарювання. Порушення встановили у 73% випадків.

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"Складено 223 приписи щодо усунення порушень. Застосовано 237 адміністративно-господарських санкцій на суму 21 млн гривень. Відповідно до прийнятих рішень здійснено перерахунки споживачам та фактично повернуто їм коштів на загальну суму 45 млн гривень", – повідомили у Держспоживслужбі.

Які тарифи на газ чекають українців у вересні

Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

"КиївГазЕнерджи" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;

"Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;

"Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є й такі компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.