Українцям нараховують зайві куби газу. Як контролювати платежі за тепло

Людина може сама стежити за тим, щоб їй нараховували фактичні обсяги і за ціною, згідно з договором / Фото: Колаж: Сьогодні

Все частіше українці скаржаться, що отримують платіжки за газ, де їм додали зайві обсяги споживання газу. Для того, щоб не оплачувати зайве – потрібно стежити за обсягами, які споживає домогосподарство, і за тим, що зазначено в квитанціях.

Як контролювати?

Показання будинкового лічильника можна особисто контролювати, якщо сумніваєтеся в цифрах, які він показує або підозрюєте, що працівники теплоенерго "накручують" зайве.

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Щоб контролювати показання самостійно, необхідно подати заявку в теплоенерго, яке обслуговує будинок. Реквізити і назву можна дізнатися на платіжці, у обслуговуючої будинок компанії або через інтернет. Далі, працівники підприємства зв'яжуться з людиною, яка подала заявку і домовляться про час зняття показників лічильників. Ці свідчення потрібно записати і звірити зі своїми власними. Відзначимо, що такі перевірки можна влаштовувати щомісяця.

Також, якщо людина проживає в приватному будинку або у неї індивідуальне опалення, то показники лічильника можна дистанційно передати по телефону або на офіційному сайті постачальника, в "Особистому кабінеті". Отже, людина може сама стежити за тим, щоб їй нараховували фактичні обсяги і за ціною, згідно з договором.

Також багато банків надають послугу оплатки комунальних послуг, для зручності дані необхідно лише один раз вказати. А потім вони автоматично будуть щомісяця оновлюватися, і не потрібно буде чекати платіжки – можна буде відразу ж звірити показники і оплатити.

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Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати столичні школи, садки та лікарні.

" З початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

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