Українцям хочуть збільшити субсидії: коли і кому обіцяють допомогу

Субсидії переглянуть автоматично, якщо зростуть тарифи / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що всі, кому потрібна допомога в оплаті комунальних послуг, отримають підтримку від держави.

Про це пише "Урядовий кур'єр".

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"Механізм субсидій стабільно працюватиме за будь-якого перебігу опалювального сезону. Хоч би як змінювалися тарифи, всі, хто потребує допомоги в оплаті комунальних послуг, обов’язково матимуть підтримку від держави", – зазначила Лазебна.

Вона додала, що в держбюджеті на цей рік на виплату субсидій передбачено 35,2 млрд грн. За її словами, на сьогодні всі заявки органів соціального захисту населення на виплату житлових субсидій населенню фінансує Мінсоцполітики в повному обсязі. У Верховній Раді перебуває законопроєкт, за яким передбачається збільшення фінансування субсидій у цьому році ще більш ніж на 1,2 млрд гривень.

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Розмір субсидій буде збільшуватися автоматично в разі збільшення комунальних тарифів. Для жителів регіонів, які потраплять у "червону зону" через поширення COVID-19, автоматично на 50% будуть збільшені норми споживання основних комунальних послуг під час розрахунку субсидій.

На вересень субсидію призначено майже 2,5 мільйона домогосподарств, з них автоматично – майже 2 мільйонам. Згідно з очікуваннями Мінсоцполітики, середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021-2022 років становитиме близько 2 тисяч гривень.

Пенсії будуть рости, як заплановано

На 2022 рік уряд вже запланував послідовне підвищення пенсій. Лазебна сказала, що в наступному році мінімальна пенсійна виплата в людини віком після 70 років, за наявності страхового стажу 35 років у чоловіків і 30 у жінок, буде не менше ніж 3000 гривень. З 1 березня відбудеться індексація пенсій.

Зусилля всіх гілок влади слід спрямувати на три ключові позиції:

відновити справедливість у солідарній системі;

ввести обов'язкові пенсійні накопичення і стимулювати розвиток добровільних;

забезпечити для кожної людини поважного віку доступність необхідних соціальних послуг гарантованого обсягу і якості.

Міністр соціальної політики додала, що готується законопроєкт про реформу системи державних гарантій підтримки доходів непрацездатних осіб.

За даними Мінсоцполітики, нині середня пенсія становить 3867 гривень. За останні півтора року її розмір збільшився на 25%.

"Уже із середини наступного року пенсій, менших за 2 тисячі гривень, у країні не буде", - сказала Лазебна.

Підвищення виплат з 1 жовтня

Близько 400 гривень вже з 1 жовтня 2021-го додадуть 75-річним пенсіонерам. Їх пенсія становитиме не менше 2500 гривень на місяць.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років у чоловіків і 30 років у жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд збільшує соціальні виплати і пенсії – за останні пів року було запущено ряд відповідних програм.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила про підвищення розміру мінімальної пенсії для людей віком після 70 років у 2022 році.