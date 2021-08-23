Україна чекає на новий транш від МВФ – всі умови виконані

Україна розраховує ще на 2 транші МВФ / Фото: AFP, Сьогодні

Новий транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу Україна може отримати вже в найближчі тижні, але все ще залежить від рішення Міжнародного валютного фонду.

Про це розповів віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Що стосується макрофінансової допомоги, то у мене буде зустріч з прем'єром, а також міністром фінансів Марченко, і ми всі ці питання якраз обговорюємо. В принципі, ситуація така, що в цілому умови макрофінансової програми Україна виконала. Зараз важливо, як розвивається ситуація з програмою Міжнародного валютного фонду, і якщо є позитивний розвиток з програмою МВФ, то можна сказати вже протягом найближчих тижнів ми зможемо виконати наступний транш макрофінансової допомоги", – сказав Домбровскіс.

Віце-президент Європейської комісії також пообіцяв підтримку Україні з боку Євросоюзу "як політично, так і фінансово".

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділив на відновлення глобальної економіки SDR – 650 млрд доларів. Україна входить до числа країн-одержувачів – Києву виділили 2,7 млрд доларів на боротьбу з кризою. Українська влада і Нацбанк вже привітали рішення Фонду.

SDR розподілять між 190 членами МВФ пропорційно їх квотам у Фонді. Оскільки Україна має квоту в 0,42%, допомога нашій країні становить близько 2,73 млрд доларів. Допомога – безоплатна, тобто це не кредит, повертати гроші не потрібно.