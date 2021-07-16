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Україна втратила 135 млрд доларів через окупацію Росією Криму

16 липня, 13:22

Вікторія Барановська

Економічні втрати від окупації становлять близько 75% ВВП України 2013 року

Первинна оцінка Мін'юсту, яку зробили 2014 року, становила $ 106 млрд/Фото: колаж "Сьогодні"

Експерти оцінили економічні втрати України від окупації Росією Криму. Виявилось, що прямі втрати від тимчасової окупації Російською Федерацією Кримського півострова становлять $135 млрд, або близько 75% ВВП України 2013 року.

Дослідження "Оцінка економічних втрат України від тимчасової окупації Кримського півострову" провів Центр економічної стратегії.

"Це перша комплексна оцінка втрат України від тимчасової окупації РФ Кримського півострову, хоча ще у 2016 року за результатами парламентських слухань Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів розробити методики визначення збитків", - сказав старший економіст Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов.

Фото: скріншот

Оцінку втрат зробили для того, щоб Україна могла через міжнародні суди компенсувати втрати. Тобто зобов'язати Росію виплатити відповідні суми або заарештувавши активи тих, хто причетний до окупації Кримського півострова.

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Зазначимо, що Україна вже подала позови до Міжнародного кримінального суду та Міжнародного арбітражного суду, Європейського суду з прав людини, Міжнародного трибуналу з морського права, а також в суди Нідерландів, Франції та Швейцарії.

Внаслідок окупації півострова Україна втратила $135 млрд, туди входить:

Фото: скріншот

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Зазначимо, що первинна оцінка Мінюсту, яку зробили 2014 року, становила $106 млрд – там не врахували всі фактори.

Фото: скріншот

В той же час Центр економічної стратегії не включив до оцінки макроекономічні наслідки від тимчасової окупації Кримського півострову. Таким чином, $135 млрд – це тільки мінімальна доведена оцінка економічних втрат України.

Таким чином:

Фото: скріншот

Раніше ми повідомляли, що сильні зливи, які затопили 104 житлових будинки в Бахчисарайському районі, допомогли окупантам розв'язати проблему водопостачання жителів півострова.

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