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Украина потеряла 135 млрд долларов из-за оккупации Россией Крыма

16 июля, 13:22

Виктория Барановская

Экономические потери от оккупации составляют около 75% ВВП Украины в 2013 году

Первичная оценка Минюста, которую сделали в 2014 году, составила $106 млрд / Фото: коллаж "Сегодня"

Эксперты оценили экономические потери Украины от оккупации Россией Крыма. Оказалось, что прямые потери от временной оккупации Российской Федерацией Крымского полуострова составляют $135 млрд, или около 75% ВВП Украины в 2013 году.

Исследование "Оценка экономических потерь Украины от временной оккупации Крымского полуострова" провел Центр экономической стратегии.

"Это первая комплексная оценка потерь Украины от временной оккупации РФ Крымского полуострова, хотя еще в 2016 году по результатам парламентских слушаний Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров разработать методики определения убытков", – сказал старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.

Фото: скриншот

Оценку потерь сделали для того, чтобы Украина могла через международные суды компенсировать потери. То есть обязать Россию выплатить соответствующие суммы или арестовать активы тех, кто причастен к оккупации Крымского полуострова.

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Отметим, что Украина уже подала иски в Международный уголовный суд и Международный арбитражный суд, Европейский суд по правам человека, Международного трибунала по морскому праву, а также в суды Нидерландов, Франции и Швейцарии.

Вследствие оккупации полуострова Украина потеряла $ 135 млрд, туда входит:

Фото: скриншот

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Отметим, что первичная оценка Минюста, которую сделали в 2014 году, составила $106 млрд – там не учли все факторы.

Фото: скриншот

В то же время, Центр экономической стратегии не включил в оценку макроэкономические последствия временной оккупации Крымского полуострова. Таким образом $135 млрд – это только минимальная доказана оценка экономических потерь Украины.

Таким образом:

Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что сильные ливни, которые затопили 104 жилых дома в Бахчисарайском районе, помогли оккупантам решить проблему водоснабжения жителей полуострова.

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