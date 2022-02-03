Україна підписала угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Президент України та президент Туреччини / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

3 лютого під час візиту президента Туреччини Ердогана до України дві країни підписали угоду про вільну торгівлю.

Домовленість полягає у встановленні Туреччиною 0% мит на 10337 товарних позицій, що становить 95% від загальної кількості товарів, що експортуються Україною. Крім того, ще на 1348 товарних позицій діятимуть тарифні квоти або зменшені мита.

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Зазначимо, що торгівля між Туреччиною та Україною охоплює такі сектори, як:

металургія;

суднобудування, яхти та технічне обслуговування;

системи кондиціювання;

меблі;

автомобілебудування;

тютюнова продукція;

свіжі фрукти та овочі;

оборонна промисловість.

Очікується, що угода приноситиме Україні щорічно додатково 2% ВВП.