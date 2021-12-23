Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Україна продовжила торговельне ембарго: що не можна буде завозити із Росії

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
23 грудня, 15:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кабмін ще на рік продовжив дію торговельного ембарго для російських товарів у відповідь на дії РФ
Україна продовжила заборону на ввезення товарів із РФ
Україна продовжила заборону на ввезення товарів із РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Україна продовжила дію заборони на постачання значного переліку російських товарів на 2022 рік, як відповідь на обмежувальні заходи з боку РФ.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 23 грудня.

Основні товари, що входять до переліку заборонених – це м’ясо, риба, шоколад, кава, печиво, цукерки, лікарські засоби, одяг, добрива, вагони, трактори, папір.

Реклама

Такий захід є відповіддю на ембарго для українських товарів, запроваджене Росією у 2016 році. Перелік двічі розширювався у 2021 році, наголошується у пояснювальній записці про проекту постанови.

Чому Україна імпортує овочі з РФ?

Цьогоріч обсяг імпорту з інших країн до України почав швидко зростати. Цікаво, що ми завозимо зовсім не екзотичні фрукти, а всім відомі:

  • свинину;
  • сало;
  • овочі;
  • молокопродукти;
  • молоко.

За словами члена економічного клубу Олега Пендзина, причини цього різні. Наприклад, м’ясо Україна імпортує через падіння поголів’я худоби та подорожчання комбікорму, а от з овочами – інша історія.

Реклама

Огірки потрапляють в Україну з Російської Федерації і всьому виною – високі ціни на енергоносії. У зимовий період такі овочі можна вирощувати лише в парниках, які стають надзвичайно дорогими для українських підприємців.

"Сьогодні" також писали, чому Україна імпортує так багато сиру з Європи.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ринок праці
Гід з пошуку роботи: швидко та ефективно
Отримати картки з порадами
МАЙБУТНЄ ПОРЯД
Як нові технології змінюють теплову енергетику
Поїхали!
Новорічні лайфхаки
Обирай "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.3691

Євро (€)

30.81

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,14
19,23
30,59
29,98
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти