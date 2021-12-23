Україна продовжила торговельне ембарго: що не можна буде завозити із Росії

Кабмін ще на рік продовжив дію торговельного ембарго для російських товарів у відповідь на дії РФ

Україна продовжила заборону на ввезення товарів із РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Україна продовжила дію заборони на постачання значного переліку російських товарів на 2022 рік, як відповідь на обмежувальні заходи з боку РФ.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 23 грудня.

Основні товари, що входять до переліку заборонених – це м’ясо, риба, шоколад, кава, печиво, цукерки, лікарські засоби, одяг, добрива, вагони, трактори, папір.

Реклама

Такий захід є відповіддю на ембарго для українських товарів, запроваджене Росією у 2016 році. Перелік двічі розширювався у 2021 році, наголошується у пояснювальній записці про проекту постанови.

Чому Україна імпортує овочі з РФ?

Цьогоріч обсяг імпорту з інших країн до України почав швидко зростати. Цікаво, що ми завозимо зовсім не екзотичні фрукти, а всім відомі:

свинину;

сало;

овочі;

молокопродукти;

молоко.

За словами члена економічного клубу Олега Пендзина, причини цього різні. Наприклад, м’ясо Україна імпортує через падіння поголів’я худоби та подорожчання комбікорму, а от з овочами – інша історія.

Реклама

Огірки потрапляють в Україну з Російської Федерації і всьому виною – високі ціни на енергоносії. У зимовий період такі овочі можна вирощувати лише в парниках, які стають надзвичайно дорогими для українських підприємців.

"Сьогодні" також писали, чому Україна імпортує так багато сиру з Європи.