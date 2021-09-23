Загроза світової кризи? Як дефолт компанії-гіганта Evergrande позначиться на Україні

Китайська компанія Evergrande на межі дефолту - як це вплине на світову економіку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Не перший тиждень увага світової спільноти прикута до Китаю та ситуації, яка наближає країну до потужної економічної кризи.

Гігантська китайська компанія-забудовник Evergrande, яка володіє 1,3 тис. проектів нерухомості в країні, опинилась на межі дефолту.

Деякі експерти вважають, що падіння Evergrande може загрожувати не лише Китаю, а й стати причиною світової фінансової кризи, повторивши сценарій американського банку Lehman Brothers у 2008 році.

Фінансовий гігант Evergrande

Evergrande – це гігантський китайський інвестиційний холдинг, який веде переважно будівництво нерухомості, а також медичне страхування, надає інтернет-послуги, виробляє електромобілі та інші товари.

Evergrande була заснована у 1996 році, нині в компанії працює близько 200 тис. співробітників, а свої будинки Evergrande зводить у 280 китайських містах.

Окрім цього, Evergrande володіє 60% акцій футбольного клубу Гуанчжоу.

Холдинг постійно розширював сфери свого впливу та збільшував фінансову потужність, але тепер борг Evergrande перевищує 305 млрд дол.

Чому справи пішли на спад?

Спочатку по компанії вдарила так звана коронакриза 2020 року. Пандемія уповільнила зростання економіки Китаю в цілому, не обійшовши й Evergrande.

Тоді ж влада Китаю почала боротьбу зі спекуляціями, чим значно ускладнила функціонування холдингу.

Уряд намагався збити ціни на житло та дещо охолодити сектор нерухомості, обмеживши доступ компаній-забудовників до кредитів, а потенційних покупців – до іпотеки.

Інвестиційний аналітик Сергій Фурса вважає, що наближення Evergrande до дефолту – цілеспрямована політика комуністичного уряду Китаю.

"Китайська Компартія вирішила, що цей забудовник має збанкрутувати, і це в цілому вкладається у загальну стратегію китайського уряду", – каже експерт.

За словами Фурси, влада Китаю стурбована зростанням нерівності в країні, що є результатом надшвидкого економічного зростання.

"Нерівність загрожує і самій державі, тож вони вирішили із цим боротись. Один з головних проявів нерівності – це те, що хтось володіє активами, а їхня вартість є настільки високою, що інші люди вже ніколи не зможуть їх отримати".

На думку Сергія Фурси, влада Китаю вважає, що Evergrande працює в інтересах спекулянтів.

Протягом останнього року рейтингове агентство Fitch тричі понижувало рейтинг цього забудовника. Наразі він із В+ скотився до рівня СС, який є маркером важкого фінансового становища.

Чи варто боятись ефекту доміно?

У 2008 році раптове падіння американського банку Lehman Brothers призвело до ефекту доміно на світових фінансових біржах.

На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, проблеми, які нині існують в Китаї, не можуть суттєво вплинути на світову економіку. Натомість можуть уповільнити темпи будівництва та розвитку сектору нерухомості всередині країни.

"Треба чітко розмежовувати, що криза 2008 року в США була пов’язана із тим, що було випущено занадто багато деривативів, іпотечних цінних паперів, що і призвело до падіння банку Lehman Brothers, який був головним гравцем на цьому ринку".

У Китаї інша модель економіки, там дуже багато житла будується коштом держбюджету, і в уряду дійсно була політика – будувати цілі нові міста у сподіваннях на те, що туди переїдуть люди з мегаполісів, але це не спрацювало, і через це там тепер проблеми, каже аналітик.

За словами Сергія Фурси, ефект доміно не можна відкидати, але це не є базовим сценарієм і ситуація не така загрозлива, як здається. Адже, на думку інвестаналітика, влада сама веде компанію до дефолту і ситуація є контрольованою.

Проте сюрпризів, на думку Сергія Фурси, ніхто не виключав.

Чому всі в очікуванні масштабної кризи?

У понеділок, 20 вересня, індекс Гонконзької біржі Hang Seng упав на 3,5%, адже після великої кількості негативних прогнозів інвестори почали швидко продавати акції компаній, пов’язаних із нерухомістю.

Evergrande обвалилась у вісім разів, деякі менші компанії втратили понад 80% капіталізації.

Деякі експерти вважають, що на тлі обвалу на китайській біржі впала і криптовалюта: біткоїн за добу подешевшав на 7,3%.

Проте Олександр Охріменко вважає інакше і запевняє, що ця криптовалюта не пов’язана з економікою Китаю.

Чи може зачепити Україну?

Якщо про світову кризу говорити зарано, то певні наслідки для нас все ж таки можуть бути.

Україна пов’язана з КНР торговельними зв’язками, а Китай є досить активним покупцем металу та залізної руди.

"Якщо обсяги будівництва у Китаї сильно сповільняться, то попит на метал у світі зменшиться, а це для нас дійсно погано", – каже Олександр Охріменко.

Експерт зазначає, що таке зниження попиту може призвести і до зниження експорту цих матеріалів.

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