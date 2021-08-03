У дитини градом пішли сльози: клієнтка "Нової пошти" застосувала перцевий балончик у відділенні

Після того, як дівчина вийшла з відділення, співробітники почали допомагати постраждалим

В "Новій пошті" стався інцидент з клієнтами. Колаж: "Сьогодні"

У Дніпрі в одному з відділень "Нової пошти" дівчина забрала свою посилку, де був перцевий балончик, і застосувала його в залі з людьми.

Про це написала журналістка Людмила Витязь.

Подробиці інциденту

Співробітниця відділення зробила зауваження дівчині, на що та відповіла, що хотіла перевірити, чи працює балончик.

"Після цього вона як ні в чому не бувало відразу залишає відділення і як з гуся вода, а ось жінка з дитиною, яка увійшла через 2 секунди після розпилення аерозолю постраждала не на жарт, у дитини градом пішли сльози, у жінки теж", – розповіла журналістка.

Вона розповіла, що допомагали постраждалим співробітники відділення.

Що кажуть в "Новій пошті"

На сайті оператора в розділі "Заборонені до перевезення відправлення" клієнтів "Нової пошти" попереджають, що перцевий балончик – це заборонений до перевезення вантаж. Але навіть дозволені до перевезення відправлення заборонено розпорошувати при огляді посилок.

"Ми попереджаємо клієнтів про ці правила і сподіваємося на їх свідомість. Дуже шкода, що сталася така ситуація і клієнт пішов всупереч умовам і не врахував безпеку інших клієнтів", – сказали представники поштового оператора.

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