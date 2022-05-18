У Google Росія закінчились гроші: що тепер буде з "дочкою" компанії

Google Росія вимагає статусу банкрута / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська "дочка" транснаціональної корпорації Google заявила, що планує звернутися до арбітражного суду, щоб її визнали банкрутом.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Чому так сталося

Отже, Google Росія звертається до суду, бо з березня 2022 року вважає себе банкрутом, не може виконувати грошові зобов'язання, виплачувати зарплати співробітникам офісу і виконувати обов'язкові платежі.

У представництві кажуть, що Google зупинила більшість комерційних операцій у Росії, крім того, банківський рахунок був арештований. Тому утримувати офіс і людей можливості більше немає.

Водночас у компанії стверджують, що користувачам у РФ ще будуть доступні безоплатні сервіси, такі як YouTube, Gmail, Google Maps та інші, і власне сама пошукова система.

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Раніше повідомлялося, що російська "дочка" Google неодноразово отримувала штрафи від Роскомнагляду за те, що не видаляла інформацію, яка заборонена в РФ.

У Росії виникли проблеми з консервами

Раніше ми розповідали, що санкції за війну проти України призвели до того, що в РФ не вистачає елементів і сировини для виробництва різних товарів. Зокрема, російським компаніям не вистачає жерсті для виробництва консервних банок.

Ціни на найдешевші консерви уже підскочилина 28%. Тепер у супермаркетах РФ банка шпротів у середньому коштує 120 рублів (приблизно 55 грн), а кільки – 70 рублів (32 грн).

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Сама тара подорожчала на 60-70%. Зазвичай заводи в РФ купували банки та жерсть для них у Європі, Японії і Китаї. Але тепер через санкції поставки є тільки з Китаю.

Також проблеми виникли через порушення логістичних шляхів. Росіяни намагаються знайти нових постачальників, однак зробити це їм дуже складно. Причина ще й у коливаннях рубля відносно долара навесні цього року.

"Сьогодні" розповідали і про те, яку нову схему вигадав "Газпром", щоб тиснути на Європу, а також, чи наважиться Російська Федерація повністю припинити транзит газу через українську територію.