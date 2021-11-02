У "Дії" з'явився дитячий СOVID-сертифікат – як його можна отримати

Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із документом батьків / Фото: Колаж: Сьогодні

У мобільному додатку "Дія" можна згенерувати дитячий СOVID-сертифікат. Він доступний для дітей, які старші 12 років та отримали мінімум одну дози вакцини.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

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Дитячий СOVID-сертифікат

Переконатися, що на смартфоні встановлена остання версія додатку;

Авторизуватися в "Дії";

Додати у список докумендів, для відображення, свідоцтво про народження дитини;

У меню "Послуги" обрати "COVID-сертифікати";

Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із вашими.

Зазначимо, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричного паспорта.

Підробка COVID-сертифікатів

Уряд планує вивести підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України.

"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до КК, який передамо до Верховної Ради, де підробка "ковідних" сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди", – заявив він.

Глава українського МОЗ також звернувся до тих, хто "надумав купити" фальшиву довідку.

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"По-перше – це небезпека для вашого здоров'я, по-друге, ми чітко говоримо: зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України", – підкреслив Ляшко.

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