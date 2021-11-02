У "Дії" з'явився дитячий СOVID-сертифікат – як його можна отримати

Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із документом батьків / Фото: Колаж: Сьогодні
У мобільному додатку "Дія" можна згенерувати дитячий СOVID-сертифікат. Він доступний для дітей, які старші 12 років та отримали мінімум одну дози вакцини.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Дитячий СOVID-сертифікат
- Переконатися, що на смартфоні встановлена остання версія додатку;
- Авторизуватися в "Дії";
- Додати у список докумендів, для відображення, свідоцтво про народження дитини;
- У меню "Послуги" обрати "COVID-сертифікати";
- Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із вашими.
Зазначимо, що діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричного паспорта.
Підробка COVID-сертифікатів
Уряд планує вивести підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України.
"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до КК, який передамо до Верховної Ради, де підробка "ковідних" сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди", – заявив він.
Глава українського МОЗ також звернувся до тих, хто "надумав купити" фальшиву довідку.
"По-перше – це небезпека для вашого здоров'я, по-друге, ми чітко говоримо: зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України", – підкреслив Ляшко.
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