В "Дії" появился детский СOVID-сертификат – как его можно получить

Сертификат ребенка появится в приложении вместе с документом родителей / Фото: Коллаж: Сегодня
В мобильном приложении "Дія" можно сгенерировать детский СOVID-сертификат. Он доступен для детей старше 12 лет и получивших минимум одну дозу вакцины.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
Детский СOVID-сертификат
- Убедитесь, что на смартфоне установлена последняя версия приложения;
- Авторизоваться в "Дії";
- Добавить в список документов, для отображения, свидетельство о рождении ребенка;
- В меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты";
- Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашими.
Отметим, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в "Дії" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрического паспорта.
Подделка COVID-сертификатов
Правительство планирует вывести подделку COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в отдельную статью Уголовного кодекса Украины .
"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в УК, который передадим Верховной Раде, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью для того, чтобы это предотвратить раз и навсегда", – заявил он.
Глава украинского Минздрава также обратился к тем, кто "надумал купить" фальшивую справку.
"Во-первых – это опасность для вашего здоровья, во-вторых, мы четко говорим: в данный момент проходят спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности Украины", – подчеркнул Ляшко.
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