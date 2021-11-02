В "Дії" появился детский СOVID-сертификат – как его можно получить

Сертификат ребенка появится в приложении вместе с документом родителей / Фото: Коллаж: Сегодня

В мобильном приложении "Дія" можно сгенерировать детский СOVID-сертификат. Он доступен для детей старше 12 лет и получивших минимум одну дозу вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

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Детский СOVID-сертификат

Убедитесь, что на смартфоне установлена последняя версия приложения;

Авторизоваться в "Дії";

Добавить в список документов, для отображения, свидетельство о рождении ребенка;

В меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты";

Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашими.

Отметим, что дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в "Дії" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрического паспорта.

Подделка COVID-сертификатов

Правительство планирует вывести подделку COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в отдельную статью Уголовного кодекса Украины .

"На ближайшем заседании правительства мы рассмотрим проект изменений в УК, который передадим Верховной Раде, где подделка "ковидных" сертификатов будет выведена в отдельную уголовную статью для того, чтобы это предотвратить раз и навсегда", – заявил он.

Глава украинского Минздрава также обратился к тем, кто "надумал купить" фальшивую справку.

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"Во-первых – это опасность для вашего здоровья, во-вторых, мы четко говорим: в данный момент проходят спецоперации Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Службы безопасности Украины", – подчеркнул Ляшко.

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