Транзит російського газу через Україну зменшився на 25% за рік

Транзит російського газу через Україну зменшився / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Газотранспортна система України 2021 року транзитувала до Європи 41,6 млрд куб. м блакитного палива. Порівняно з 2020 роком це на 25% менше.
Про це повідомляє Оператор ГТС України.
Проте всього 2021 року було заброньовано 44,4 млрд куб. м транзитних потужностей на точках виходу з Росії.
Натомість обсяги транспортування газу з Європи до України зменшилися вшестеро за аналогічний період (порівняно з 2020 роком) і становили 2,6 млрд кубів. Експорт газу, включно з реекспортом, становив 2,6 млрд кубічних метрів природного газу.
В компанії зазначають, що попри значне зростання цін на європейських газових ринках через дефіцит природного газу та скорочення запасів в європейських ПСГ, можливості українського транзитного маршруту (більш ніж достатні для подолання газової кризи в ЄС) не були задіяні.
Імпорт газу
Імпорт здійснювався переважно віртуальним реверсом (89% газу).
Основні експортери газу:
- Угорщина, з якої надійшло більше 1,5 млрд куб. м (-64% порівняно з минулим роком);
- Словаччина – 285, 3 млн кубічних метрів (-97% порівняно з 2020 роком);
- Польща – 78,6 млн куб. м (-95% порівняно з минулим роком).
Експорт газу
Завдяки значним обсягам газу на "митному складі", Україна продовжила експортувати газ:
- до Угорщини надійшло 1,5 млрд куб. м;
- до Словаччини – 600 млн куб. м;
- до Польщі – 362 млн куб. м;
- до Молдови – 67,2 млн куб. м.
Поставки до Молдови відбулися на тлі складних перемовин уряду цієї країни із "Газпромом". У результаті в жовтні 2021 року ОГТСУ збільшив ліміт балансуючого рахунку молдовського оператора в рамках міжоператорської угоди. А українські компанії вперше експортували газ до Молдови через ГВС "Олексіївка".
Росія скоротила транзит
Протягом 8 діб (станом на 3 січня) запас газу в українських підземних газосховищах скоротився на 628 млн куб. м, або на 4,4%. На початку січня також очікується значне падіння транзиту блакитного палива з Росії.
На своїй сторінці у Facebook голова компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон написав, що 3 січня 2022 року транзит природного газу з Росії впав до 52,5 млн куб. м на добу при заброньованих обсягах у 109,6 млн куб. м на добу.
"Це буде найнижчий рівень транзиту починаючи з кінця січня 2020 року. "Газпром" не інформує про причини зменшення транзиту", – йдеться у пості.
Раніше ми писали, скільки насправді газу "Газпром" прокачав до Європи, і розповідали, як українцям зекономити на опаленні.