Пальне стрімко дорожчає: бензин уже за 32 гривні – що далі?

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Перед українськими автомобілістами постав нелегкий вибір: або менше їздити, або більше платити за пальне. За минулий тиждень середні ціни за літр бензину і дизельного пального підвищилися майже на гривню, на автогаз – на сім копійок. Причини очевидні: тривале зростання цін на нафту в світі, адже Україна імпортує близько 80% нафтопродуктів. Питання, яке хвилює всіх: коли зупиняться ціни?

Детальний аналіз ситуації на ринку пального та прогнози про те, що буде з цінами на пальне до кінця жовтня дали наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, директор Науково-технічного центру "Психея" Сергій Сапегін і експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Драйвером зростання цін в Україні традиційно стало Мінекономіки: 12 жовтня ним оприлюднено нові граничні рекомендовані ціни на бензин і дизпальне. Вартість "звичайного" бензину для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 32,57 грн/л (+1,07 грн), "звичайного" дизпального – 31,35 грн/л (+1,12 грн).

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин і ДП уряд ввів у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального і автогазу не регулюється.

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У більшості областей ціни підвищилися приблизно однаково – від 75 до 90 коп. за літр бензину і від 85 до 95 коп. за літр ДП. Найбільше пальне подорожчало на Луганщині: на 1,05 грн за літр бензину А-95 і до 1,10 грн за літр дизеля. Найменше ціни на бензин збільшилися на Харківщині: на 62 коп./л А-92, на ДТ – на Полтавщині: на 80 коп./л.

Зате сповільнилося зростання цін на автогаз: якщо на минулому тижні роздрібні ціни на нього підвищилися в середньому на 43 коп./л, то на цьому тижні подорожчання склало всього 7 коп./л. Але в Києві, де газ понад місяць був найдешевшим в країні, відбувся стрибок цін відразу на 61 коп./л, акурат до середніх по Україні. Тепер найдешевший газ у Чернівецькій області – 18,18 грн/л. Змінився лідер і за максимальними цінами, тепер найдорожчий газ в Донецькій області, раніше був у Луганській.

А-92 і дизпальне, як і раніше, найдорожчі на Луганщині, причому ціна їх виявилася однакова – по 31,59 грн/л. А найдорожчий бензин А-95 – в столиці: 32,30 грн/л.

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Найнижчі ціни на бензини і ДП в Сумській області: А-92 – 29,17 грн/л, А-95 – 30,13 грн/л, ДП – 28,97 грн/л. Сумщина – єдиний регіон, де дизелем поки можна заправитися дешевше 29 грн/л.

Розкид цін збільшився за всіма видами пального, крім газу (зменшився). За А-92 розкид становить 8,3% (2,42 грн/л), було 8,1%, за А-95 – 7,2% (2,17 грн/л), було 6,4%, за дизель – 9% (2,62 грн/л), було 8,5%, за газ – 2,8% (0,51 грн/л), було 4,8%.

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 30,09 грн/л (+82 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,96 грн/л (+85 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 29,79 грн/л (+90 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 18,35 грн/л (+7 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Сергій Сапегін каже, що, на відміну від попередніх років, зростання цін на енергоносії має глобальний характер. Дорожчає все: нафта, природний газ, вугілля. Вчора ціни на нафту злетіли до максимального рівня за останні три роки – майже 86 дол. за барель найпопулярнішої марки Brent (+3%).

"Це дає акумулюючий ефект: споживач не має можливості змінити енергоносій на більш дешевий. Створюється психологічний дискомфорт, ризики, які споживач намагається нівелювати за рахунок ажіотажного попиту, що додатково підвищує ціни. Дефіциту пального немає, але ми бачимо зростання цін в опті, причому він випереджає роздріб", – роз'яснив Сергій Сапегін.

Сергій Куюн зазначив: додатковим фактором для зростання середніх цін стало те, що 13 жовтня найбільша мережа "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" – всього 1540 станцій) підняла ціни на бензин і дизпальне на 1 грн/л. У мережі ANP бензин А-92 подорожчав до 28,95 грн/л, А-95 – до 29,95 грн/л і ДП – до 29,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на А-92 і ДТ зросли до 29 грн/л, на А-95 – до 30.

Після 13 жовтня ціни на бензини і ДП в загальнонаціональних і регіональних мережах АЗС продовжили зростання. Зокрема, на BVS А-92 і ДП подорожчали на 1 грн/л, до 31,29 грн/л і 30,59 грн/л, А-95 – на 80 коп./л, до 31,79 грн/л.

Максимально подорожчало пальне в мережах преміум-сегмента. На WOG і ОККО бензини А-95 і А-92 подорожчали на 1,07 грн/л і 1 грн/л, до 32,57 грн/л і 31,99 грн/л, ДП – на 1,12 грн/л, до 31,35 грн/л.

Shell підняла ціну на всі види пального на 0,52-1,12 грн/л: А-92 подорожчав до 31,49 грн/л, А-95 – до 32,57 грн/л, ДП – до 30,75 грн/л. У мережі UPG А-92 подорожчав до 30,50 грн/л (+60 коп./л), А-95 – до 31,60 грн/л (+1 грн/л) і ДП – до 28,50 грн/л (+80 коп./л).

"У порівнянні з попередніми рекомендованими цінами, нові ціни виявилися вищими більш ніж на гривню за літр, тобто маємо зростання майже на 3,5% за декаду, це вельми помітне подорожчання", – констатував Сергій Куюн.

Артем Куюн говорить, що ціна автогазу в опті від "Укргазвидобування" перевищила 31 000 грн/т (+ 2,4%). У перерахунку на літр виходить більше 17 грн без доставки і операційних витрат (ще близько 2 грн/л).

Що може змінитися за тиждень

За прогнозом експертів, зростання цін продовжиться.

Сергій Куюн повідомив, що 18 жовтня відзначено різке підвищення ціни на оптові партії нафтопродуктів як вагонними партіями, так і автомобільними. В середньому ціни зросли на 650 грн/т і 42 коп./л відповідно. Зростання цін спровокований підвищенням європейських котирувань, які за три дні підскочили на 24 дол./т, до 746 дол./т.

Експерт додав, що до кінця тижня очікується публікація нових рекомендованих цін від Мінекономіки, які виявляться вище діючих, а значить, дадуть імпульс для нового подорожчання пального.

"Прогноз невтішний, пальне буде дорожчати і далі, – підтверджує і Сергій Сапегін. – Якщо говорити про темпи подорожчання, то вони на цьому тижні знизяться більш ніж удвічі, не більше ніж на 1-1,5% (на 30-45 коп./л)".

Артем Куюн говорить, що чергове зростання оптових цін на газ створює потенціал для підвищення цін в роздробі ще на 50 коп./л.

"Маржа при продажу газу зараз близька до нуля, але не факт, що на тижні ціни можуть підвищитися: конкуренція висока, а продажу восени знижуються, – аналізує експерт. – Тому найімовірніше, що коригування в окремих мережах будуть, але невеликі. До кінця місяця можливе помітніше подорожчання. Очікувань падіння цін немає".

Це означає, що в преміум-мережах ціна газу наблизиться до 20 грн/л (19,50 і більше), в інших – перевищить 19 грн/л.

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